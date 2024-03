Antonia: trama, cast e puntate della serie tv irriverente di Prime Video

"Antonia" è sulla bocca di tutti, richiamando l'attenzione degli spettatori di serie tv appassionati di commedia.

Molti gli attori che prendono parte a questo progetto di successo: ecco tutte le curiosità su Antonia, dalla trama al cast.

Antonia: la serie tv comedy di cui parlano tutti

Gli amanti di serie tv audaci e irriverenti come Fleabag non possono perdere per alcun motivo Antonia, una delle serie più chiacchierate degli ultimi anni.

Anche l'Italia punta sul genere comedy e questa volta lo fa con un personaggio femminile alle prese con la scoperta del proprio corpo e del proprio sé.

Antonia non è solo il titolo della serie tv ma anche il nome della protagonista, rappresentante di una malattia molte volte sottovalutata che affligge molte donne.

La trama di Antonia, una donna che non ha paura di parlare di endometriosi

Protagonista di questa serie è Antonia, 33enne alle prese con un periodo difficile della sua vita, in cui deve fare i conti con gli imprevisti della vita sentimentale e lavorativa.

Tutto sembra complicarsi dopo la diagnosi di endometriosi, una malattia di cui si parla ancora poco e che affligge milioni di donne in tutto il mondo.

L'esito inatteso la riporterà a rivalutare tutta la sua vita e in particolare modo il suo futuro, potendo ugualmente contare sulle persone che la circondano.

La ricerca del proprio sé da parte di Antonia è un viaggio che molte donne hanno vissuto, rivedendosi nelle vesti indossate dalla protagonista.

Antonia: il cast della serie tv

A interpretare magistralmente il personaggio di Antonia è Chiara Martegiani, attrice poliedrica che passa dalle vesti di protagonista a quelle di sceneggiatrice.

Supervisore creativo della serie tv è Valerio Mastandrea, presente anche come attore nelle vesti di Manfredi, compagno di Antonia nella serie tv.

Tanti sono i nomi che compongono il cast, tra cui:

• Barbara Chichiarelli è Radiosa;

• Leonardo Lidi è Marco;

• Emanuele Linfatti è Michele;

• Chiara Caselli è Deanna;

• Hildegard Lena Kuhlenberg è Gertrud;

• Tiziano Menichelli è Nico.

Antonia: quante puntate e dove vedere la serie tv

Il catalogo di Prime Video si arricchisce dopo l'arrivo di Antonia, serie tv comedy che diventa uno dei prodotti di punta della serialità italiana.

Sono 6 gli episodi che compongo la prima stagione, tutti della durata di 30 minuti, perfetti per una visione binge-watching in grado di far affezionare gli spettatori al personaggio di Antonia.

Leggi anche: Il ritorno inaspettato di Downton Abbey: ecco quando esce la nuova stagione