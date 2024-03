Antonia: la spiegazione del finale della serie tv su Prime Video

Disponibile su Prime Video, la serie tv Antonia è incentrata su una malattia debilitante, che in pochi ancora conoscono: l'endometriosi. Vediamo la spiegazione finale, che potrebbe aprire la strada ad un secondo capitolo del dramedy.

Antonia: la spiegazione del finale della serie su Prime Video

Sbarcata su Prime Video, la serie tv Antonia è riuscita a catturare l'attenzione degli spettatori in pochi giorni. Forse perché parla di una malattia debilitante, l'endometriosi, a cui fino ad oggi è stata data poca attenzione, oppure perché racconta la vita vera: qualunque sia il motivo che spinge a guardarla, poco conta. Prima di vedere la spiegazione del finale, vale la pena dare uno sguardo alla trama.

Antonia è un'attrice in cerca della grande occasione per sfondare e un giorno, dopo 10 anni di visite, riceve una diagnosi che la spiazza: endometriosi. Prima di quel momento non conosceva nulla della malattia, ma si rende conto che potrebbe aver condizionato la sua esistenza in modo silenzioso. Inizia così il suo incubo che, seppur condito dai toni della commedia, rende l'idea di quanto sia difficile convivere con una patologia invisibile ma invalidante. La protagonista della serie tv si scontra con tutti i pregiudizi e i cliché sulla e della patologia: dagli stessi medici all'ambiente di lavoro.

L'ultimo episodio del dramedy, il sesto, si apre con Gertrude che entra nella stanza di Antonia e annuncia che la gatta Edelweiss è sparita. A quanto pare, Marco, che vive lì perché Radiosa lo ha cacciato dopo aver scoperto del bacio con un suo collega, ha lasciato la finestra del bagno aperta. Antonia promette alla sua agente di ritrovare l'animale, anche perché è solo grazie al felino se Gertrude, che non paga gli affitti da tempo, ha ancora un tetto sopra la testa.

Intanto, Marco prova a tornare a casa da Radiosa, mentre Antonia, dopo aver cercato inutilmente il gatto, si rimette a studiare per il provino di A briglia sciolta. Il giorno seguente, il provino va male e Antonia ci beve su insieme a Radiosa, mentre Marco si prende cura della piccola Rosa. Antonia si confida con l'amica e le racconta tutto quello che è successo dalla diagnosi di endometriosi in poi.

Antonia: cosa significano il pollo e la gallina sul finale?

Antonia si prepara a dire addio ad Avvocati e al suo personaggio Adelaide, ma sviene durante la scena. Torna in ospedale e il medico le dice che si stanno formando cisti nelle ovaie e, se non vuole provare ad avere figli, dovrebbe valutare la menopausa farmacologica. Mentre Gertrude teme per le sorti del gatto Edelweiss, Antonia è sconsolata e, anche se ha ottenuto la parte per A briglia sciolta, non vuole più fare l'attrice.

Con questo stato d'animo, Antonia va a letto, ma Michele la sveglia per avvisarla che ha finito di scrivere un libro che li vede come protagonisti e in cui si parla dell'endometriosi e del loro primo incontro. Colpita, bacia Michele. La situazione si scalda, ma quando lei scopre che lui non ha i preservativi si offre di andare a comprarli.

Al distributore, Antonia si ricorda del primo incontro con Manfredi e cambia idea. Torna a casa e manda via Michele. Intanto, Marco si prende cura della piccola Rosa, mentre Radiosa - colpo di scena - viene inquadrata mentre bacia l'amica di cui aveva parlato anche ad Antonia. Sul finale della serie tv, arriva la mamma di Antonia e, quasi miracolosamente, riappare la gatta Edelweiss. Antonia non incontra il genitore, se non di sfuggita, perché decide di andare di corsa dalla psicologa. Al ritorno verso casa, in pullman, Antonia appare finalmente sollevata e rivede l'animale - gallina e/o pollo - di cui discutevano gli infermieri addetti dell'ambulanza all'inizio della serie.

Ma qual è la spiegazione della gallina e/o pollo? Si tratta di una metafora: a cosa serve una donna se non a fare figli? Perché spesso i medici colpevolizzano la paziente con endometriosi perché non ha fatto i figli? Chi stabilisce che una donna senza pargoli è incompleta? La conclusione è chiara: una donna, a prescindere dalla malattia, non ha il diritto di decidere del proprio corpo.