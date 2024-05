Baby Reindeer è la serie tv del momento. Disponibile su Netflix, tratta un tema delicato, generalmente declinato al maschile ma in questo caso presentata in ‘versione’ femminile. Vediamo la spiegazione del finale e perché è piaciuta tanto.

Baby Reindeer: la spiegazione del finale della serie tv

Scritta e interpretata da Richard Gadd, Baby Reindeer è la serie tv più vista di Netflix degli ultimi giorni in ben 30 Paesi. Pur non essendo stata sponsorizzata eccessivamente e affrontando un tema delicato, il titolo ha fatto centro e in soli sette episodi ha stregato il mondo intero. Il motivo è da rintracciare sia nella storia, inquietante e disturbante, che nella spiegazione del finale. Procediamo per gradi.

Baby Reindeer, girata tra Londra ed Edimburgo, è la vera storia dell’aspirante comico Richard Gadd, che per l’occasione assume il nome di Donny Dunn. In attesa di diventare famoso, lavora in un bar situato al centro della capitale dell’Inghilterra. Bullizzato dai colleghi e costretto a vivere con la madre dell’ex fidanzata perché le sue finanze non gli consentono l’indipendenza, Donny si ritrova vittima di stalking solo perché ha offerto una tazza di tè ad una donna in difficoltà.

La stalker risponde al nome di Martha Scott (Jessica Gunning). Un giorno entra nel bar dove lavora Dunn e inizia a piangere senza sosta. Lui, intenerito, le offre una bevanda calda, senza immaginare che quel gesto così gentile lo trascinerà in un vero e proprio incubo. Martha trascorre tutte le sue giornate nel locale, lo aspetta per strada, gli manda tantissime mal e arriva perfino ad aggredire la nuova fidanzata di Donny. Dopo sei mesi di inferno, l’aspirante comico decide di denunciare la donna che lo sta perseguitando.

Baby Reindeer: perché il finale della serie tv fa discutere?

La spiegazione del finale di Baby Reindeer sta proprio nella domanda che il poliziotto rivolge a Donny quando gli spiega di essere perseguitato da Martha: “Perché non è venuto prima?“. Lui non sa cosa rispondere perché, in un certo senso, ha provato, e forse prova ancora, una certa soddisfazione in quel rapporto tossico. “Mi vedeva nel modo in cui volevo essere visto“, confessa la voce di Gadd fuori campo durante uno degli episodi della serie tv.

Non a caso, durante la puntata finale della serie tv Netflix, quando la carriera di Donny spicca il volo, lui sembra non essere ancora pronto a staccarsi dalla sua stalker. Lei continua a mandargli infiniti messaggi, che lui ascolta quasi a ripetizione. Neanche quando Martha viene condannata Gadd sembra distaccato. Il motivo è presto detto: i complimenti della donna sono una sorta di carezza, un conforto.

Negli ultimi minuti del finale di Baby Reindeer, Donny si ritrova in un pub ad ascoltare il messaggio in cui Martha gli spiega perché lo chiama Piccola Renna. Nonostante quanto accaduto, continua a provare una certa empatia per lei e scoppia a piangere. A quel punto, ordina da bere ma si rende conto che non ha soldi con sé e il barista gli offre la bevanda. In questo modo, Gadd rivive il suo primo incontro con la stalker e si rende conto che tutta questa faccenda è nata da un semplice gesto di gentilezza, lo stesso che uno sconosciuto gli sta rivolgendo.