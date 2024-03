Baywatch, in arrivo la serie reboot: ma quando esce? Ecco le novità su cast e trama

La serie cult degli anni '90 sta per tornare con un nuovo attesissimo reboot: svelate tutte le curiosità, dalla trama alla data di uscita. Le novità sono tante e tutte da scoprire.

Baywatch è stata la serie più chiacchierata degli anni '90 e ora è pronta a tornare con un reboot perfetto per i nostalgici: ma quando esce? Scopriamo tutte le novità, dalla trama alla data di uscita della serie che ripercorre il successo con Pamela Anderson.

Il ritorno di Baywatch: l'arrivo del reboot

I bagnini più amati di sempre sembrano pronti a fare il loro ritorno sulle spiagge americane e, dopo le 11 stagioni di successo, arriva il reboot di Baywatch.

Una nuova generazione di bagnini alle prese con i problemi sentimentali arrivano così sul piccolo schermo, rendendo felici tutti gli amanti del cult degli anni '90.

La serie originale che ha visto protagonista Pamela Anderson, la cui storia vera è presente in una serie tv, vedrà una nuova generazione in costumi rossi, divisi tra lavoro e amore.

L'annuncio di Fox

Ad annunciare l'arrivo di questo reboot è Fox, il quale dovrebbe lavorare assieme a Freemantle per la produzione della serie tv.

Per la realizzazione del reboot, viene inclusa anche la showrunner Lara Olsen, conosciuta per il suo ottimo lavoro nella serie "Spinning out".

Baywatch ha già avuto una nuova vita, nel 2017, grazie al film che ha visto protagonista Zac Efron, anche se il successo tanto sperato non è mai arrivato.

Il film si è infatti rivelato un flop, ma il reboot della serie promette ben altro: punta molto sul racconto di nuovi bagnini che possano ambire alla fama ottenuta con la serie degli anni '90. Non resta allora che scoprire quando esce la novità tanto attesa dai fan più nostalgici.

Baywatch, quando esce il reboot

Dopo aver svelato la data di uscita la serie di Harry Potter, non resta che rivelare quando il pubblico avrà la possibilità di vedere il reboot di Baywatch.

La notizia è in realtà ancora molto fresca: seppur Fremantle abbia lavorato per un anno intero al progetto, l'acquisizione da parte di Fox è avvenuta solo di recente, dando così inizio alla produzione del reboot.

La fase di pre-produzione è ancora in corso e, per questo motivo, si suppone che possa passare ancora qualche anno prima di poter vedere la serie reboot di Baywatch.

Leggi anche: Il ritorno di una delle serie più amate dagli italiani: ecco quando inizia Don Matteo 14