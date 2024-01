Si farà Berlino 2? Arriva la risposta alle ipotesi e ai rumors avanzati dagli spettatori

Dalla nota serie spagnola La casa di carta, ha preso avvio lo spin-off dedicato al ladro più amato di sempre che, con pochi episodi, ha conquistato gli spettatori.

Berlino diviene così protagonista della top 10 delle serie Netflix, portando molti a chiedersi se ci sarà o meno una seconda stagione: ecco l'attesa risposta.

Il ritorno del ladro più amato di sempre con la serie Berlino

Nata come spin-off di una delle serie spagnole più famose di Netflix, Berlino ha conquistato gli abbonati della piattaforma, coinvolti nelle avventure del ladro più famoso di sempre.

La serie racconta uno dei colpi più fortunati di Andrés De Follonosa, conosciuto comunemente con il nome di Berlino, raccontando parte della sua vita prima della scoperta della malattia e delle avventure raccontata nella serie spagnola da cui tutto ha avuto origine.

Sono 44 i milioni di euro ricavati dal furto di gioielli da una rinomata casa d'aste di Parigi, lasciando però gli spettatori col fiato sospeso: la perdita parziale del bottino e l'architettura di un futuro piano, potrebbero infatti condurre a una seconda stagione.

Non resta allora che scoprire le domande in sospeso e le possibili avventure da sviluppare.

Berlino 2 si farà? Le ipotesi dopo il finale di stagione

Tante sono le serie tv in uscita a gennaio 2024 e, tra quelle che hanno conquistato gli spettatori, spicca Berlino, serie spin-off nata dal successo spagnolo La casa di carta.

La fine dell'ultima puntata ha lasciato tutti col fiato sospeso, portando molti a chiedersi se ci possa essere un seguito, soprattutto dopo alcuni indizi lanciati nel corso degli episodi.

Un particolare che non è rimasto inosservato è il rapporto tra Berlino e Camille, donna di cui il ladro sembra innamorarsi e che, potenzialmente, potrebbe essere una delle cinque donne con cui è salito all'altare: che il loro amore possa essere affrontato in un'ipotetica seconda stagione?

La perdita di parte dei gioielli rubati, inoltre, potrebbe spianare la strada per un'ulteriore rapina in grado di pareggiare la somma persa, mettendo così in atto un nuovo colpo che terrebbe tutti col fiato sospeso.

A far insorgere altri dubbi è l'azione della campagna marketing architettata per promuovere Berlino: nel cuore di Roma, l'attore interprete del ladro è stato avvistato nelle acque della Fontana di Trevi, portando molti a chiedersi se questo non possa essere l'indizio rivelatore della città del prossimo colpo.

Non resta allora che scoprire tutta la verità: si farà Berlino 2?

Ecco cosa si sa di un ipotetico Berlino 2

Tutte le domande lasciate in sospeso fanno ben sperare per il ritorno del ladro più amato di sempre anche se, ufficialmente, non c'è stata alcuna conferma dai vertici Netflix.

Ciononostante, il finale aperto dalla prima stagione dello spin-off fa intuire come gli sceneggiatori abbiano lasciato appositamente dei buchi da poter riempire con un'ipotetica seconda stagione.

A detta di molti, basterà aspettare il giusto tempo per verificare le visualizzazioni sulla piattaforma per trovare la conferma: i pareri sembrano tendere alla positività, notizia che renderebbe felici tutti i fan di Berlino.

