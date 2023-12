I fan de La casa di carta non stanno più nella pelle: ecco quando esce "Berlino"

"Berlino", la serie tv più attesa del momento, è in arrivo su Netflix. Lo spin off de La casa di carta è pronto a riconquistare i fan della celebre serie spagnola. Ecco la trama, il cast, la data di uscita e tutte le anticipazioni che devi conoscere.

Netflix conclude l'anno con il botto. Infatti, è in arrivo una delle serie tv più attese a livello mondiale. Al centro della trama c'è Berlino, il ladro affascinante che insieme al resto della banda è stato protagonista de La casa di carta, serie tv spagnola che ha riscosso un successo planetario. Una volta conclusa, però, i creatori hanno deciso di continuare le avventure dei protagonisti, concentrandosi proprio su questo personaggio e, pertanto, dedicandogli uno spin off.

La serie tv arriverà a breve sulla piattaforma e, per l'occasione, i protagonisti hanno presentato la serie a Roma con un evento in anteprima mondiale. La data di uscita di "Berlino" è stata finalmente ufficializzata e i fan de La casa di carta sono già in trepidante attesa di scoprire tutte le novità in serbo per loro...

Berlino, ecco quando esce la serie tv

La fine de La casa di carta aveva gettato nello sconforto milioni di fan di tutto il mondo. Pertanto, la notizia della realizzazione del prequel Berlino ha rinvigorito ciò che è stato un vero e proprio fenomeno mediatico. La casa di carta, infatti, ha riscosso molti consensi, a tal punto che nelle feste a tema la tuta rossa con la maschera di Salvador Dalì si rivela uno dei costumi più gettonati.

Berlino torna protagonista di una serie tv e arriva sugli schermi di Netflix il 29 dicembre 2023. Cosa c'è di meglio per concludere l'anno? La serie si propone in maniera totalmente diversa, discostandosi così dal tenore della serie madre. Se da un lato ci sono adrenalina, tensione e dramma, dall'altro troviamo ora una commedia romantica, in cui il furto non è il fulcro della storia. Al contrario, a occupare un ruolo centrale sono i vissuti dei protagonisti. La curiosità è già alle stelle.

Trama e cast dello spin off

Chi ha seguito La casa di carta sa che alla fine della seconda stagione Berlino perde la vita, ma la storia di Andrés non si è mai conclusa, grazie ai numerosi flashback che lo hanno visto protagonista anche nelle stagioni successive. Il merito va sicuramente all'attore Pedro Alonso, che ha dato una verve unica al suo personaggio.

La trama dello spin off racconta la storia di Berlino anni prima degli eventi avvenuti ne La casa di carta. Ambientata a Parigi, la nuova serie racconta un'altra avventura del suo protagonista. Nella Capitale francese il ladro decide di mettere a segno uno dei colpi più formidabili della sua carriera: un furto alla casa d'aste Chez Vienot. In particolare, il suo obiettivo è quello di di rubare gioielli dal valore di 44 milioni di euro.

In questa serie tv troveremo personaggi nuovi. Fanno parte del cast nuovi attori:

• Michelle Jenner , nei panni di Kelia, un'abile ingegnera elettronica,

• Begoña Vargas sarà Cameron, un ladro che vive la sua vita fuori dagli schemi

• Joel Sánchez interpreta Bruce, un uomo d'azione,

• Tristán Ulloa interpreterà Damián, professore e braccio destro di Berlino,

• Julio Peña Fernández sarà Roi, seguace instancabile di Berlino.

Negli otto episodi che compongono questa prima stagione ritroviamo anche due amatissimi personaggi de La casa di carta. Ora non resta che pazientare ancora pochi giorni per poter guardare gli episodi di quello che si preannuncia un ennesimo successo di Netflix.