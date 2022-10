Da quando Disney + ha annunciato che la quarta stagione di Boris fosse in cantiere, sui social si è scatenata un’ondata di commenti positivi che ha travolto tutti gli attori protagonisti della famosa serie tv.

Boris nasce come prodotto Fox, le prime tre stagioni sono andate in onda dal 2007 fino al 2010 dapprima su Fox, poi in chiaro su Cielo. Dopo un’attesa durata più di dieci anni, tornano sugli schermi le avventure di René e tutta la troupe televisiva più strampalata della tv italiana.

C’è da ricordare che nel 2011 ha visto la luce Boris – Il film che aveva lo stesso cast della serie tv originale.

Quando esce Boris 4? Dove vedere la quarta stagione

Prodotta da The Apartment, Boris 4 andrà in onda su Disney +, la piattaforma streaming on demand gestita da Disney Media and Entertainment Distribution. Il ritorno è fissato per il prossimo 26 ottobre 2022.

Cast e trama della nuova stagione

Il cast ufficiale della quarta stagione ha riunito tutti i protagonisti che hanno reso celebre la fiction nelle precedenti stagioni trasformandola in un vero e proprio cult senza tempo. Stiamo parlando di Francesco Pannofino (René), Pietro Sermonti (Stanis), Alessandro Tiberi (Alessandro), Caterina Guzzanti (Arianna), Carolina Crescentini (Corinna), Karin Proia (Karin), Antonio Catania (Lopez), Ninni Bruschetta (Duccio), Paolo Calabresi (Biascica) e Alberto Di Stasio (Sergio). Tuttavia, non ci sarà la celebre Itala interpretata da Roberta Fiorentini, venuta a mancare nel 2019.

La trama della terza stagione verte sull’ennesimo set del regista René Ferretti che cerca invano di mettere in piedi un set di qualità per la nuova serie Vita di Gesù, ideata da Stanis La Rochelle. Quest’ultimo in questi anni ha fatto il salto di qualità diventando produttore della SNIP, acronimo di So Not Italian Production. La casa di produzione è nata in collaborazione con Corinna, la quale nel frattempo è diventata moglie di Stanis. La serie vedrà come protagonista Stanis La Rochelle che vestirà i panni di Gesù, nonostante i suoi 50 anni suonati. I tre sceneggiatori che hanno dato vita alla celeberrima Gli occhi del cuore hanno l’arduo compito di scrivere la sceneggiatura di questa nuova serie. Nei panni di coproduttore del progetto figura Lopez, che ha creato una sua casa di produzione dal titolo QQQ, ossia Qualità, Qualità, Qualità.

Senza mezzi termini, Boris 4 si preannuncia già un successo e i presupposti per avere una nuova stagione tutta da ridere ci sono tutti.