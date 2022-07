La regina delle serie TV che ha risollevato la qualità delle soap opera italiane torna a farci sorridere sul piccolo schermo. A brevissimo sarà disponibile Boris 4, la quarta stagione fuori 11 anni dopo la proiezione del film omonimo. Il capolavoro di satira cinematografica prodotto da Lorenzo Mieli dipinge in modo comico e a tratti paradossale le dinamiche che sono dietro alla produzione di un prodotto televisivo.

Come nelle stagioni precedenti, anche in Boris 4 la scenografia è il set, i personaggi sono gli attori e tutte le professionalità che rendono possibile la produzione di un film. Dal direttore di produzione, agli sceneggiatori, dai montatori al direttore della fotografia, dal regista alla truccatrice: macchiette costruite ad arte da menti estremamente critiche della qualità della produzione televisiva nostrana. Ora sappiamo la data d'uscita!

Quando esce Boris 4 e anticipazioni sulla trama

A partire dal 26 ottobre 2022 una nuova stagione di Boris tornerà a farci compagnia. Non possiamo sapere se le puntate usciranno tutte insieme oppure se potremmo vederne solo una a settimana. Il problema degli episodi di Boris è che vanno giù come acqua fresca d’estate, quindi è difficile resistere alla tentazione di vederli tutti insieme. Ma se ne uscirà uno a settimana, saremo catapultati indietro nel tempo, quando non c’erano piattaforme on demand, quando si doveva aspettare un orario preciso e un giorno preciso per godere della puntata seguente.

Non ci sono indiscrezioni sulla trama di Boris 4 ma si conferma la presenza del cast della prima stagione:

Francesco Pannofino

Caterina Guzzanti

Carolina Crescentini

Pietro Sermonti

Ninni Bruschetta

Paolo Calabresi

Alberto Di Stasio

Giorgio Tirabassi

Corrado Guzzanti (nei panni dell’irreprensibile Mariano Giusti).

Deceduta nel 2019, purtroppo Roberta Fiorentini che vestiva i panni dell’amatissima segretaria di edizione Itala. Chissà se gli sceneggiatori formidabili di Boris non abbiano trovato qualche modo di omaggiarla. Stiamo parlando ovviamente di Luca Vendruscolo, Mattia Torre e Giacomo Ciarrapico, quelli che non giocano a freccette per decidere le sorti dei personaggi. Anche se un comportamento del genere spiegherebbe meglio la qualità troppo spesso infima delle sceneggiature e delle storie di tanti film o serie televisive.

Dove vedere in streaming Boris 4

La quarta stagione di Boris sarà disponibile on demand su Disney Plus a partire dal 26 ottobre di quest’anno. Mancano pochi mesi ormai. Stiamo tutti già cantando "Gli occhi del cuore", formidabile sigla di Boris composta dal genio degli Elio e le storie tese.

