Netflix ha finalmente annunciato l'inizio delle riprese di Bridgerton 3 il proseguo della serie tv di successo prodotta da Shonda Rhimes e basata sui romanzi di Julia Quinn. In attesa di poterla finalmente vedere ecco tutti i dettagli su quella che sarà la trama e i nuovi arrivi nel cast.

A proposito degli amatissimi attori della serie, lo sappiamo, la domanda degli spettatori è solo una: ci sarà anche l'affascinante Duca di Hastings? Scopriamolo insieme!

Bridgerton 3, quando esce e cosa sappiamo sulla trama

Al momento, l'annuncio del colosso dello streaming fatto con un video di presentazione disponibile anche su YouTube riguarda come abbiamo detto, solo l'avvio delle riprese per la terza stagione della serie.

Non sappiamo quindi la data ufficiale dell'uscita di Bridgerton 3, ma stando ad alcune indiscrezioni si può ipotizzare che avverrà entro la fine del 2023. Nell'attesa comunque, possiamo scoprire qualcosa in più su quella che sarà la trama.

All'interno del suddetto video infatti possiamo già vedere la coppia protagonista per questa stagione. Stiamo parlando di Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Stando a quanto riportato dalla sinossi ufficiale, Penelope ferita dai commenti molto poco eleganti di Colin accantonerà i suoi sentimenti per lui per iniziare a cercare marito con l'obiettivo di poter continuare la sua doppia vita sotto il nome di Lady Whistledown.

E sorpresa, sarà proprio Colin ad aiutarla nel suo scopo dandole utilissimi consigli, ma dal canto suo l'uomo dovrà mettersi in gioco per capire i suoi veri sentimenti per Penelope. Da queste premesse possiamo già immaginarlo, non mancheranno sicuramente gli intrighi e la passionalità a cui Bridgerton ci ha sempre abituato.

Il cast della terza stagione

A non mancare sarà anche il cast già presente nella stagione precedente che a quanto pare è stato confermato anche per questa, con Nicola Coughlan e Luke Netwon nei panni della coppia protagonista per questi nuovi episodi, con in più l'aggiunta di tre nuovi attori.

Troveremo infatti Daniel Francis che interpreterà Marcus Anderson, Sam Phillips sarà invece Lord Debling e James Phoon infine vestirà i panni di Harry Dankworth. Con grade dispiacere delle fan di vecchia data di Bridgerton però, non si sa ancora nulla su un'eventuale presenza del bel Duca, interpretato da Regé-Jean Page.

Curiosità sulla realizzazione della serie

Per le riprese di Bridgerton 3 sono state scelte, ancora una volta, le eleganti ambientazioni di Londra riadattate all'epoca della Regency Era, ovvero della Reggenza inglese che va dal 1811 al 1820.

Le lettrici della saga inoltre, lo sapranno già. Al contrario di quanto si possa pensare gli avvenimenti che accadono all'interno di di Bridgerton 3 sono basati sul quarto libro di Julia Quinn e quindi non sul terzo.

Le belle notizie comunque non sono finite certo qui! Insieme all'avvio delle riprese della terza stagione è stata confermata anche una quarta stagione. Nulla da temere quindi, C'è ancora speranza per il ritorno del Duca!

