Briganti, la serie western ambientata nell'800 in Puglia: ecco quando esce su Netflix

La Puglia dell'Ottocento arriva sul piccolo schermo grazie alla nuova serie disponibile su Netflix, Briganti: ecco quando esce e tutto quello che c'è da sapere, dalla trama al cast.

Briganti, la nuova serie in arrivo su Netflix

Una nuova serie italiana appartenente al genere del western crime è pronta ad arrivare su Netflix, conquistando gli spettatori.

È il caso di Briganti, il titolo tanto atteso dagli abbonati alla piattaforma che in sei episodi racconta una storia ambientata nell'Ottocento in Puglia.

L'azione legata al brigantaggio e la forte passione pulsante tra i protagonisti sono gli elementi chiave della nuova serie, la cui trama ricorda alcuni eventi che hanno contraddistinto la storia dell'Italia.

La trama di Briganti: il ricordo dell'Ottocento nel Sud Italia

Non solo i Leoni di Sicilia con Michele Riondino: sulle amatissime piattaforme in streaming ci sono sempre più serie legate al passato. Tra queste c'è anche Briganti.

Ambientata due anni dopo l'unità d'Italia, la storia vede protagonista Filomena, donna proveniente da una famiglia contadina e al cui fianco si ritrova un marito violento e possessivo.

Al marito Clemente è stata consegnata una mappa contenente la rotta dell'oro rubato a Palermo e diretto in Piemonte: Filomena non vuole però condurre questa vita, decidendo di scappare.

La sua fuga nei boschi le permetterà di incontrare i briganti, divenendo per loro una persona da attirare, soprattutto dopo il furto della mappa al marito. Catturata dalla banda, Filomena si ritroverà a vivere al fianco dei briganti, convivendo lo stesso obbiettivo: la conquista dell'oro.

Il cast della serie Netflix

A portare sul piccolo schermo questa storia è un cast composto da nomi molto noti del cinema e della serialità italiana.

La protagonista Filomena è interpretata da Michela De Rossi, mentre il marito Clemente ha il volto di Gianni Vastarella, a cui si aggiungono:

• Marlon Joubert è Sparviero

• Matilda Lutz è Michelina di Cesare

• Orlando Cinque è Pietro

• Ivana Lotito è Ciccilla

• Pietro Micci è il generale Fumel

Non resta allora che scoprire la data di uscita dell'attesa serie Netflix.

Quando esce su Netflix la serie tv Briganti?

Manca sempre meno: l'attesa per la serie tv Briganti sta per finire e presto arriva sullo schermo. Si prospetta un successo per un nuovo titolo destinato a conquistare gli amanti delle serie in costume e del genere western-crime.

Il nuovo titolo è pronto ad arrivare sulla piattaforma il 23 aprile 2024, intrattenendo gli spettatori con i sei episodi che compongono la stagione.

