La Casa de Papel ideata da Álex Pina, lo show campione di incassi, è tornato su Netflix il 24 giugno con un discusso remake! E se tutti ci aspettavamo, dato l’interesse suscitato, che l’idea di un rifacimento venisse dai soliti americani non è stato così ed è arrivata invece La Casa di Carta: Corea.

In molti dopo l’annuncio del remake coreano si chiedevano che senso avesse questa operazione di marketing, oggi che la Serie TV è finalmente uscita e possiamo dare una spiegazione del finale.

Aspettando lo spin off dedicato a Berlino, lasciamoci andare ad una recensione dettagliata e approfondita del nuovo programma in streaming. Soprattutto, vediamo quali anticipazione ci sono sui prossimi sei episodi che segneranno il finale della prima stagione.

In cosa lo show coreano differisce da quello spagnolo

Venerdì 24 giugno approda su Netflix La Casa di Carta: Corea ed è subito play.

Partiamo dalle differenze tra la serie spagnola e quella asiatica, poiché i produttori avevano già annunciato che sarebbe stata comunque riadattata per renderla più piacevole ad un pubblico coreano.

La storia si svolge nel 2025, e qui nessuna differenza, solo che in questo futuro le due Coree si sono ormai unificate in una sola nazione e sotto una sola moneta di Stato. Ecco il primo stravolgimento che si distacca dalla serie madre.

Ma Corea del Sud e Corea del Nord si uniscono anche per rapinare la zecca, che ormai conia una nuova moneta nazionale e prende il via lo show.

Di base la storia è sempre quella: un gruppo di rapinatori che assalta la zecca di Stato, ma il contesto è diverso e anche gli antefatti storici. Con l’unificazione delle due Coree ci troviamo a tutti gli effetti in un futuro distopico, molto lontano dallo show spagnolo.

La Casa di Carta: Corea dice addio a Bella Ciao e alla maschera di Dalì

I rapinatori della zecca coreana hanno un obiettivo in mente: un bottino da 4 miliardi di won, la nuova moneta unica delle due Coree.

Il direttore della serie Kim Hong-sun ha spiegato che questo allontanamento dall'originale ha più di una motivazione, tra cui portare nel mondo occidentale grazie a Netflix la cultura della Corea del Nord che, a differenza di Seul e di quella del Sud, è sconosciuta al mondo occidentale.

Un’altro grande addio nella versione coreana è alla maschera di Dalì, quello che è il grande simbolo della libertà nella serie spagnola. La banda asiatica veste infatti la maschera di Hahoe che per il pubblico locale è molto più rappresentativa.

Altra grande assente è la canzone “Bella Ciao” che ancora una volta per gli spettatori asiatici non avrebbe senso di esistere.

Quando escono i nuovi 6 episodi della seconda parte

Lo svolgimento del singolo episodio ricalca l’originale spagnolo, ma differiscono in come essi iniziano e finiscono.

Anche qui sentiamo i fatti narrati dalla solita Jun Jong-seo, che identifica Tokyo.

Per adesso la prima serie di conclude con un numero complessivo di 6 episodi, disponibili in streaming su Netflix. Ma la piattaforma aveva già annunciato di aver commissionato un totale complessivo di 12 episodi, per questa stagione, quindi la Casa di Carta: Corea avrà una seconda parte, rilasciata alla fine di quest’anno o l’inizio del prossimo.

Mentre non si sa ancora se avrà una seconda stagione.

Spiegazione del finale e confronto con l'originale

L’ultimo dei sei episodi di conclude con l’ispettrice Woo-jin, interpretata da Kim Yunjin e famosa per sua interpretazione di Sun in Lost, che propone al Professore (Park Chan-wook di Old Boy) di introdurre delle telecamere nella Zecca per provare che gli ostaggi siano davvero in salute.

Mettendosi poi la mano in tasca trova una banconota bruciata che le aveva infilato Ann Kim, quando l’ispettrice si trovava dentro la Zecca e la prima stava per farle importanti rivelazioni. Quello lasciato è un indizio attorno a cui si snoderà sul finale della seconda parte, cioè i prossimi sei episodi.

Per quanto riguarda la serie madre, la prima stagione consta di 13 episodi e si conclude con la polizia che, dopo aver trovato il covo dove la banda si esercitava e che potrebbe rivelare l'identità dei rapinatori, è pronta ad ispezionarlo.

Cosa aspettarci dai nuovi sei episodi e rumori su una possibile stagione 2

Quello che ci aspettiamo dalla parte conclusiva della serie TV coreana e per cui ci sono tutte le premesse è uno sviluppo analogo delle vicende d’amore che coinvolgono l’ispettrice e il Professore.

Si tenga presente che il calibro dei due attori è troppo elevato, così come l’importanza dei personaggi, perché in questo ci possa essere un allontanamento dall’originale spagnolo. Piuttosto vedremo piccole differenze nelle dinamiche che legano gli altri personaggi.

Per quanto riguarda il futuro, Netflix non ha annunciato se ci sarà una seconda stagione, ma se questa dovesse esserci bisogna ricordare che in un remake, perché tutte le stagioni possano rispettare la trama dell'originale, c’è bisogno che vi sia anche la disponibilità degli attori. E questo succede raramente, se si considera che La Casa de Papel ha ormai 5 stagioni.