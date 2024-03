Cassandra, thriller e fantascienza si mescolano in una nuova intrigante serie Netflix

Una miniserie thriller sta per arrivare su Netflix con una nuova imperdibile serie: ecco tutte le curiosità su Cassandra, dalla trama alla data di uscita.

Thriller e fantascienza si uniscono in una nuova imperdibile serie e le prime recensioni fanno intuire un probabile successo in termini di pubblico. Tante le curiosità a riguardo: ecco tutto quello che c'è da sapere su Cassandra, la nuova serie tv disponibile su Netflix.

Cassandra, la miniserie thriller conquista Netflix

Le miniserie Netflix enigmatiche aumentano sempre più, rendendo la piattaforma ricca di titoli da poter esplorare.

È questo il caso di Cassandra, la nuova miniserie tedesca che percorre la scia del genere thriller, donando agli spettatori un nuovo titolo con cui passare le serate.

Prendendo ispirazione da alcuni dei prodotti più amati ambientati nel mondo fantascientifico, come Her e Machina, Cassandra tratta il thriller parallelamente allo sci-fi, come rivela la trama.

La trama di Cassandra: la serie tv Netflix nel mondo sci-fi

A fare da sfondo alle vicende che si svolgono nella serie tv vi è una smart home tedesca, in cui la tecnologia è protagonista.

Come le migliori serie tv tratte dai romanzi di Harlan Coben, anche in questa serie non manca un pizzico di paura legato ad alcuni eventi misteriosi dispiegati lungo i sei episodi.

Data la morte in circostanze sospette dei proprietari, l'abitazione ha visto l'assenza di inquilini nelle mura, fin quando Samira e la sua famiglia decideranno di trasferirsi, svegliando l'assistente virtuale Cassandra.

Rimasta fuori servizio per molti anni, Cassandra farà di tutto per integrarsi all'interno della famiglia, utilizzando tutti gli strumenti e terrorizzando i protagonisti come non mai.

Il mondo virtuale si unisce al thriller, in una serie tv presto in arrivo sullo schermo.

Quando esce su Netflix la serie tv Cassandra

La serie, annunciata nel 2023, è pronta a giungere sulla piattaforma, dato il termine delle riprese.

Secondo le previsioni, Cassandra potrebbe arrivare sullo schermo al termine del 2024 con i suoi sei episodi, come rivela la presentazione del progetto all'evento Next on Netflix Germany.

Leggi anche: You 5 è ora in produzione, lo annuncia Netflix: quando esce la stagione finale