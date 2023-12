Netflix, i codici segreti per trovare i titoli nascosti: a cosa servono e come inserirli

Grazie ai codici Netflix puoi accedere a tantissimi titoli nascosti, tra film e serie TV. Scopri come funzionano e come inserirli.

Sapevi che esistono dei codici segreti da utilizzare su Netflix per accedere a tante nuove categorie?

Ebbene, la storia dei codici Netflix risale a molto tempo fa, quando quello che è ormai uno dei servizi di streaming più utilizzato avveniva ancora tramite posta.

Ma oggi i codici possono ancora essere utilizzati e, anzi, di anno in anno se ne aggiungono sempre di nuovi che vengono spesso creati per mettere a disposizione di tutti categorie molto creative e che fondono generi diversi. È il caso, per esempio, della product strategist di Netflix, Mary McIlwain, che ha creato la categoria Twisted Christmas che raccoglie film tipicamente natalizi.

Ma da cosa sono nati i codici Netflix per sbloccare categorie segrete? A cosa servono e come si inseriscono?

Cosa sono i codici Netflix

Non tutti sanno dell’esistenza dei codici segreti Netflix. Eppure, l’origine di questi codici risale a quando il servizio avveniva tramite posta.

Era il 1998, l’utente poteva scegliere il titolo, che poteva acquistare oppure noleggiare, lo ordinava e aspettava che arrivasse a casa. Il sito all’epoca aveva un albero di generi che si rivolgeva al pubblico che si collegava a tutti i film e le serie TV, ognuno dei quali aveva il proprio codice.

Semplicemente, un fan della piattaforma ha cominciato a condividere tali codici, generando il passaparola che, ad oggi, ha portato alla generazione di ben 36mila codici nascosti.

Netflix, dal canto suo, non sponsorizza tale funzione, anche perché non è certo una funzione ufficiale. Tuttavia, la voce si è ormai sparsa e tantissime sono le persone che li utilizzano oppure, come abbiamo visto, che ne creano di nuovi.

A cosa servono i codici Netflix

A questo punto sorge spontanea una domanda: a cosa servono i codici Netflix?

Il catalogo della piattaforma viene aggiornato periodicamente, tanto che ogni mese c’è una nuova serie TV o un film che approda nella lista. Per esempio, potresti dare un'occhiata alle serie tv in arrivo su Netflix a dicembre.

Inoltre, Netflix è un servizio altamente personalizzato. Ti piacciono i film romantici? Netflix te ne consiglierà tantissimi. Ami i film horror? Non appena finito di vederne uno, la piattaforma te ne consiglia altri nei correlati.

Un meccanismo che piace tantissimo alle persone e che rispecchia il bisogno di mettere sempre al centro del business il cliente, con le sue preferenze e i suoi desideri.

C’è anche da dire, però, che un meccanismo del genere tende a “ingabbiarci” nelle nostre stesse abitudini. Non solo, perché la piattaforma organizza serie TV e film principalmente sulla base di macrocategorie, ma qualsiasi amante del cinema sa che esistono anche un’infinità di sottocategorie da esplorare.

È proprio in questi casi che conoscere i codici Netflix potrebbe essere utile. Grazie all’inserimento di questi codici, infatti, si può accedere a una serie di contenuti nascosti, raggruppati in base a una vasta gamma di sottocategorie. I titoli presenti sono così tanti che non basterebbe un intero anno per visionarli tutti.

Come sono organizzati i codici Netflix

I codici Netflix sono veramente tantissimi e rispondono a tanti tipi di esigenze.

Solo per fare qualche esempio, i codici dividono anche i film per durata:

• Film corti – 81603903

• Film di 90 minuti – 81466194

• Film di 2 ore – 81396426

Non mancano, ovviamente, le grandi categorie in base al genere, per esempio:

• film d’azione: Commedie d'azione – 43040; Thriller d'azione – 43048; Avventure – 7442; Film d'azione asiatici – 77232; Fumetti e film di supereroi – 10118; Azione criminale e avventura – 9584 e molto altro…

• film horror: B-Film dell'orrore – 8195; Film horror demenziali – 4021; Film slasher con serial killer – 8646; Horror adolescenziali – 52147; Film horror sugli zombi – 75405 e molto altro…

• Film romantici: Commedie romantiche – 5475; Drammi romantici – 1255; Film romantici indipendenti – 9916; Film stranieri romantici – 7153 e molto altro…

• Film di fantascienza: Fantascienza aliena – 3327; Drammi di fantascienza – 3916; Fantascienza e fantasia di culto – 4734; Film horror di fantascienza – 1694; Thriller di fantascienza – 11014 e molto altro…

La stessa cosa vale, poi, anche per le serie TV che possono essere divise per nazionalità (per es. Serie TV britanniche – 52117; Serie TV coreane – 67879), per genere (per es. Commedie televisive – 10375; Drammi televisivi – 11714; Gialli e Misteri TV – 4366 ecc.) oppure raggruppate a seconda del pubblico di riferimento (come Televisione per bambini – 27346 o Serie TV per adolescenti – 60951).

Come usare i codici Netflix per sbloccare le categorie nascoste

Chi vorrebbe utilizzare i codici Netflix potrebbe sentirsi sconfortato se non ha grande dimestichezza con la tecnologia. Ma la buona notizia è che utilizzare i codici Netflix è davvero semplice.

È importante sapere che non è possibile usare i codici direttamente sulla smart TV, dal momento che c’è bisogno dell’URL. Bisogna, quindi, accedere tramite browser e scrivere il link netflix.com/browse/genre nella barra di ricerca, seguito dal codice scelto.

Per esempio, per vedere un thriller d’azione basterà segnare l’indirizzo in questo modo: netflix.com/browse/genre43048. Non ci resta che augurarti buona visione!

