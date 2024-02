One Day, cosa succede a Dexter? L'autore svela la verità sulla sorte del personaggio

One Day è la nuova serie romantica firmata Netflix che sta facendo battere il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. Tratta dall'omonimo bestseller di David Nicholls, la serie racconta le vicende di Emma e Dexter, due ragazzi che si conoscono all'università e vivono un profondo rapporto che nel tempo si trasforma in amore.

Il tragico finale della serie, tuttavia, ha lasciato molte domande aperte. Una delle più gettonate riguarda il destino di Dexter: cosa succede al protagonista di One Day? In molti, infatti, si sono chiesti che cosa gli succede dopo il finale. È stato proprio David Nicholls, l'autore del romanzo uscito nel 2009, a rispondere ai fan della storia, svelando la sorte del protagonista.

Sommario:

1. Di cosa parla One Day? 2. Come finisce One Day? 3. One Day, cosa succede a Dexter? 4. Dove è ambientato One Day?

Di cosa parla One Day? La trama della nuova serie Netflix

One Day, la nuova serie Netflix disponibile in streaming dal 7 febbraio 2024, è tratta dall'omonimo romanzo del 2009 scritto da David Nicholls e uscito in Italia con il titolo Un giorno. Prima di diventare una serie tv, inoltre, la storia era già stata adattata per il grande schermo nel 2011, quando è uscito il celebre film con Anne Hathaway e Jim Sturgess.

La serie in 14 episodi, proprio come il film e il libro da cui è tratta, segue le vicende di Emma Morley e Dexter Meyhew, che si conoscono il giorno della loro laurea, il 15 luglio 1988. Da quel giorno, sono inseparabili.

La storia segue il rapporto tra i due nel corso degli anni, raccontando le vicende del 15 luglio di ogni anno per 20 anni.

Emma è un'idealista e sogna di cambiare il mondo, mentre Dexter ama il divertimento. Nonostante i due siano profondamente diversi, diventano subito grandi amici. Tuttavia, presto si accorgono di amarsi ma per loro non è facile riuscire a stare insieme.

Infatti, mentre Emma cerca di sfondare come scrittrice di commedie ma senza successo, Dexter diventa un presentatore televisivo di successo ma presto cade vittima di droghe e alcol, mandando all'aria la sua carriera.

Dopo alcune relazioni fallite per Emma e un matrimonio finito e la nascita di una figlia per Dexter, i due riescono finalmente a stare insieme. Tuttavia, la loro felicità sarà interrotta da un finale tragico.

Come finisce One Day? La triste conclusione della storia di Emma e Dexter

Dopo quasi 20 anni dal loro primo incontro, Emma e Dexter riescono finalmente a confessare i loro sentimenti e a coronare il loro sogno d'amore. Lui si è rimesso in sesto e ha aperto un bar a Londra, mentre lei è riuscita a diventare una scrittrice.

Poco dopo, i due si sposano e vorrebbero avere un figlio, ma Emma non riesce a rimanere incinta e questo la turba. Nel frattempo, la coppia sta cercando una casa nuova in cui trasferirsi.

Tuttavia, il 15 luglio 2002, Emma è investita da un auto mentre sta raggiungendo Dexter per visitare insieme una casa. L'incidente è fatale ed Emma muore.

Dexter è devastato e gli anni a seguire sono molto duri per lui, nonostante il supporto dei suoi amici e della sua famiglia. Nel finale, Dexter torna insieme a sua figlia sulla collina che aveva scalato per la prima volta insieme a Emma, il giorno del loro primo incontro.

One Day, cosa succede a Dexter? Svelata la verità

Dopo il tragico incidente di Emma, Dexter cade in depressione, ricomincia a bere e, nonostante l'affetto della sua famiglia e dei suoi amici, fa molta fatica ad affrontare la morte della sua amata moglie e migliore amica.

Cinque anni dopo la morte di Emma, nel 2007, le cose cominciano ad andare meglio per Dexter. Nel commovente finale della storia, l'uomo decide di celebrare la sua amata e il tempo passato insieme, tornando nel posto in cui si sono conosciuti insieme a sua figlia. Quindi, Dexter torna all'università di Edimburgo e sale sulla stessa collina su cui era salito insieme a Emma 20 anni prima e dove si erano scambiati il loro primo bacio.

In molti, tuttavia, si sono chiesti cosa sia successo a Dexter dopo quel momento. Se si sia mai ripreso del tutto, se sia tornato l'allegro Dexter di un tempo, se sia riuscito a ritrovare l'amore dopo Emma.

L'autore del libro da cui è tratta la storia, David Nicholls, ha risposto personalmente alla domanda, riprendendo un commento sotto a uno dei suoi post su Instagram. Ecco cosa ha detto sul destino di Dexter:

Ci penso molto spesso e la buona notizia è che penso stia bene, che sia un buon padre, con una vita stabile e di successo, a volte flirta e fa il buffone ma è decisamente felice.

Dunque, sembra che Dexter abbia ritrovato la felicità nell'amore per sua figlia e nell'equilibrio di una vita tranquilla e serena.

Dove è ambientato One Day?

La serie tv One Day è ambientata in Scozia e in Inghilterra. In particolare, Emma e Dexter si conoscono all'università di Edimburgo, ma dopo la laurea si trasferiscono entrambi a Londra.

Inoltre, alcune parti della serie tv di Netflix con Ambika Mod e Leo Woodall, sono ambientate in Grecia, a Parigi e a Roma. Questi, infatti, sono alcuni dei posti in cui Emma e Dexter si incontrano negli anni.