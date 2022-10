Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer continua ad essere la serie tv più vista del momento sulla piattaforma di streaming Netflix. Nei suoi dieci episodi è stata raccontata con assoluta fedeltà la storia del Cannibale di Milwaukee, interpretato da Evan Peters. Un capolavoro che ha conquistato il pubblico e la critica, che ha scosso le coscienze e ha messo nuovamente in luce le problematiche che hanno stravolto gli Stati Uniti negli ultimi anni del ‘900, come l’AIDS e il razzismo.

I numeri parlano chiaro, Dahmer è un vero successo 2022, secondo solo ad un altro capolavoro Netflix: Stranger Things. Si pensi, infatti, che dal suo debutto dello scorso 21 settembre, Mostro rimane fissa al primo posto delle serie tv più viste in assoluto, con 496 milioni di ore di visione. Possiamo dire che la piattaforma di streaming ha sganciato una vera e propria bomba per i suoi abbonati, che ora cercano disperatamente qualcosa di simile da vedere, per placare la loro sete di true crime.

I killer seriali hanno sempre destato molta curiosità tra gli amanti del genere e sulle piattaforme di streaming ci sono parecchie serie tv e film a riguardo. Per chi ha amato immensamente Dahmer e desidera guardare qualcos’altro di avvincente, ecco 7 titoli crime scelti per voi.

Dopo Dahmer, guarda subito Mindhunter su Netflix

L’argomento è sempre quello: i serial killer. Qui, gli amanti del genere si immedesimeranno in agenti dell’FBI che dovranno entrare nella mente criminale. Serie tv ispirata al bellissimo libro omonimo, ricostruisce tutte le vicende che hanno fatto sì che all’interno della Federal Burau of Investigation venisse creata una sezione dedicata all’indagine psicologica dei serial killer.

Ad oggi su Netflix sono presenti solo due stagioni, secondo alcuni rumors sarebbe in arrivo anche una terza stagione, dopo le continue richieste da parte dei fan, mentre altri dicono che sia stata completamente cancellata. In ogni caso, nel corso degli episodi potrete trovare le versioni -fake di noti assassini come:

Charles Manson

David Berkowitz

Edmund Kemper

Jerry Brudos

Montie Rissell

The Serpent

Sempre su Netflix c’è anche un’altra storia su un noto serial killer, diverso da Dahmer poiché non collezionava solo vittime, ma era altresì un truffatore. Si tratta di Charles Sobhraj, criminale noto a livello internazionale. Venne considerato più volte un vero e proprio maestro del travestimento, che attirava i viaggiatori che esploravano la “via degli hippie” nel sud-est asiatico negli anni Settanta.

Tahar Rahim interpreta il serial killer della serie tv su netflix e ripercorre la storia di tutti i suoi crimini nel biennio 1975 - 1976. Sobhraj, insieme alla sua compagna Marie-Andrée Leclerc, che nella serie è interpretata da Jenna Coleman, si è finto commerciante di gemme e i due sono ritenuti responsabili di almeno 12 omicidi avvenuti nella Hippie Trail. Il tutto inizia quando il diplomatico olandese Herman Knippenberg, mentre è impegnato nella ricerca di una giovane coppia scomparsa, si imbatte con l’uomo più ricercato dall’Interpol.

Un’altra serie solo su Netflix: When they See Us

Stavolta il killer non è uno solo, come in Dahmer, ma sono cinque. Si tratta di una serie tv che si è basata su un fatto accaduto realmente e conosciuto negli anni come “Central Park Five”. Si tratta di uno degli episodi più tristemente noti di New York, insieme alla storia dei “Figli di Sam”, anch’essa su Netflix.

When they see US parla di una giovane di ventotto anni che nel 1989 venne aggredita e violentata mentre faceva jogging a Central Park. Cinque ragazzi di Harlem furono successivamente giudicati colpevoli del crimine, anche se in realtà non c’entravano niente. Il gruppo di giovani fu soprannominato come “i Cinque di Central Park”.

Tutti sostennero la loro innocenza sin dal principio, ma nonostante continuarono a lottare per la libertà, furono imprigionati e scontarono in cella dai 5 ai 10 anni. La serie tv parte dall’evento e termina con lo scagionamento degli imputati nel 2002, con il successivo patteggiamento con la città di New York del 2014.

Zodiac

David Fincher, oltre ad essere il produttore di Mindhunter, si è dedicato anche al film sul serial killer dei messaggi cifrati alla polizia e al San Francisco Chronicle: Zodiac. Si tratta di un film del 2007 in cui recitano volti noti della Marvel e non solo, come Mark Ruffalo (Dave Toschi) e Robert Downey Jr (Paul Avery), ma potrete trovare anche Jake Gyllenhaal che interpreta il vignettista e autore del libro Zodiac Robert Graysmith.

Zodiac è il killer che ha terrorizzato la California dalla fine degli anni Sessanta agli anni Ottanta. Ancora non si sa chi fosse, se è ancora vivo o meno. Il suo messaggio più complesso, il 340 Cipher è stato decifrato nel dicembre 2020, ma anche questo era solo una presa in giro nei confronti delle vittime e della polizia. Il film narra fedelmente la storia del Killer dello Zodiaco personalità molto più eccentrica di Dahmer, che uccise cinque giovani (anche se si sospetta che le vittime fossero molte di più: 37).

Se vi è piaciuta Dahmer non potete perdervi queste docuserie

Infine, se avete amato Dahmer e volete assistere alle interviste, alle dichiarazioni e ai processi di alcuni tra i più temiti serial killer degli stati uniti non potete perdervi:

Conversazioni con un killer: il caso Bundy

Conversazioni con un killer: il caso Gacy

Conversazioni con un killer: il caso Dahmer

