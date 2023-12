Gigolò per caso, la nuova serie tv di De Sica: trama, dove vederla e quanti episodi sono

Il Natale non è mai stato così divertente grazie alla nuova serie tv con Christian De Sica: ecco tutto quello che c'è da sapere su Gigolò per caso.

Una nuova serie è presto in arrivo per intrattenere l'Italia e il volto di Christian De Sica annuncia risate assicurate.

Gigolò per caso è la serie perfetta per il tempo libero natalizio: ecco tutto quello che c'è da sapere, dalla trama al cast.

Gigolò per caso: la trama della serie tv di Christian De Sica

Le risate sono assicurate nella nuova serie tv con Christian De Sica, che vede come protagonisti Alfonso Bremer e sua moglie Margherita, una coppia in preda a una crisi matrimoniale.

La situazione si aggrava con la scoperta da parte di Alfonso della morte del padre Giacomo, decesso che in realtà non è accaduto e a scoprirlo sarà lo stesso Alfonso una volta recatosi in ospedale.

I colpi di scena non sono finiti: Alfonso infatti scoprirà la vera identità del padre che, per mantenere il figlio, ha fatto segretamente il gigolò per tutta la vita e a ciò si aggiungerà il tradimento da parte della moglie Margherita.

A ciò si aggiungono i problemi lavorativi di Alfonso che, per ripagare i debiti del padre, dovrà rilevare l'attività paterna, divenendo lui il gigolò per caso.

A rendere la comicità della serie non è solo una sceneggiatura ilare ma anche il cast stellare che ha preso parte al progetto.

Il cast da urlo di Gigolò per caso

La comicità di Christian De Sica viene portata in scena grazie all'interpretazione del personaggio di Giacomo, padre di Alfonso, il cui volto è invece Pietro Sermonti.

Altri noti attori si aggiungono al cast interpretando i seguenti personaggi:

• Ambra Angiolini è Margherita;

• Frank Matano è Don Luigi;

• Asia Argento è Costanza;

• Greg è Gravieri;

• Antonio Bannò è Lorenzo;

• Francesco Bruni è Paolino;

• Giorgia Arena è Eva;

• Marco Messeri è Palmiro;

• Sandra Milo è Marisa;

• Stefania Sandrelli è Laura;

• Gloria Guida è Adele;

• Isabella Ferrari è Francesca;

• Virginia Raffaele è Marta.

Non resta allora che scoprire dove vedere Gigolò per caso e quanti episodi compongo la serie tv.

Gigolò per caso: quanti episodi compongono la serie tv e dove vederla

Sono sei gli episodi che compongo la prima stagione, della durata singola di 28 minuti ciascuno, disponibili a partire dal 21 dicembre.

Amazon prime video, oltre a fornire serie tv romantiche, punta anche sulla comicità distribuendo Gigolò per caso sulla piattaforma e puntando a conquistare il pubblico nel periodo natalizio.

Non resta allora che vedere la serie tv per scoprire tutti i colpi di scena celati nei sei episodi.

Leggi anche: Noi siamo Leggenda 2 e le tante domande in sospeso: si farà la seconda stagione?