Gli appassionati di cucina e dei cooking show sono finalmente accontentati. Dopo il successo riscosso dalla prima stagione, lo chef Carlo Cracco torna con Dinner Club 2, lo show che racconta la tradizione culinaria delle Regioni di tutta Italia. Insieme a lui anche per questa nuova stagione non mancheranno diversi nomi noti del cinema nostrano e non solo.

Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo in attesa di informazioni più dettagliate, tra anticipazioni, come funziona il format, chi saranno i protagonisti e quali parti della nostra Italia verranno esplorati.

Dinner Club 2, quando inizia la nuova stagione e dove vederla

In occasione della presentazione della nuova offerta del catalogo di Prime Video sono state annunciate alcune novità e alcuni ritorni sulla piattaforma di Amazon dedicata allo streaming. Tra questi appunto, c'è anche la seconda stagione di Dinner Club.

Sappiamo che le riprese sono iniziate, ma non abbiamo ancora la data ufficiale del suo arrivo nel catalogo. Quello che è certo comunque è che la visione di Dinner Club 2 sarà disponibile per l'inizio del 2023 e con tutta probabilità si parla dei primi mesi del nuovo anno.

Alla conduzione come abbiamo detto, ci sarà appunto Carlo Cracco, uno degli chef più ricchi d'Italia con una fatturazione di 8milioni di euro l'anno grazie al suo lussuoso ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

Come funziona lo show itinerante di Carlo Cracco

Il format già noto per il pubblico sconfinato degli Stati Uniti per esempio, è quello del travelogue, ovvero una sorta di diario di viaggio ma filmato, in questo caso specifico incentrato sulla scoperta di sapori nuovi e tradizionali della nostra cucina.

Nella scorsa stagione, in ogni puntata Cracco si è fatto accompagnare da 6 attori che appunto sono stati anche i suoi 6 commensali.

Le puntate della prima stagione, anche queste 6 in tutto, hanno visto la partecipazione di famosissimi e famosissime connazionali come Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Diego Abatantuono, Valerio Mastrandrea, Sabrina Ferilli e Luciana Litizzetto.

Curiosità e anticipazioni sui nuovi episodi della serie culinaria

Proprio Sabrina Ferilli e Luciana Litizzetto con la loro travolgente simpatia, saranno ancora una volta presenti nei nuovi episodi di Dinner Club 2, che oltre a loro vedrà la partecipazione di altri quattro volti protagonisti del cinema e della televisione.

Secondo alcune anticipazioni già diffuse da fonti ufficiali infatti ad accompagnare Carlo Cracco in queste ulteriori 6 puntate della nuova stagione e a occupare il proprio posto a tavola saranno Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti che inoltre sono tutti attori già presenti chi per i film e chi per le serie tv all'interno dell'offerta di Prime Video.

Ovviamente, come format vuole, si andrà alla scoperta di diverse Regioni italiane. Quelle scelte per girare gli episodi di questa nuova edizione sono la Calabria, la Sicilia, la Romagna e il Sud Tirolo. Tutti luoghi famosi per le loro specialità in cucina.