Uscito il catalogo dei titoli in uscita a luglio 2022 su Disney Plus. Non solo l’elenco completo di film e Serie TV, ma anche uno sguardo ravvicinato alla trama.

Arriva un nuovo mese ed è il momento di dare uno sguardo agli arrivi in streaming e soprattutto al catalogo Disney Plus di luglio 2022.

Come sempre la piattaforma ci regala sorprese sia tra i film e che tra le serie TV.

Andiamo perciò a vedere cosa c'è di nuovo con uno sguardo a trama e contenuto dei titoli più attesi.

L’elenco delle delle Serie TV di luglio 2022

Partiamo dalla lista, con la data di programmazione dei titoli in arrivo questo mese:

Mercoledì 6:

Promised Land

The Responder

Martedì 26:

Santa Evita

Mercoledì 27:

High School Musical: The Musical (Stagione 3)

In nome del cielo

Light & Magic

Le novità di luglio 2022 su tra le serie TV. Prima tappa: “Promised Land”

La prima novità da registrare è che la piattaforma di Topolino avrà, a partire da questo mese, una sezione dedicata al genere crime e chiamata “True Crime”.

Per quanto riguarda le nuove uscite, il 6 arriva "Promised Land". In anteprima in Italia con la visione fino adesso in onda solo negli USA sulla ABC a fine gennaio 2022.

Un family drama ambientato in California, nella contea di Sonome, che ruota attorno alle vicende della famiglia Sandoval e del suo patriarca Joe che si prepara a cedere la guida dei suoi vigneti di successo ad uno dei figli.

Oltre al filone principale lo show sviluppa altre tematiche come il problema dell’immigrazione clandestina dal Messico agli Stati Uniti.

Ci sarà comunque una sola stagione poichè è già stata cancellata lo scorso maggio.

“The Responder”, firmata BBC e ambientata a Liverpool

Anche "The Responder" firmata BBC e di genere poliziesco è tra le grandi attese che approderà ed approderà mercoledì 6.

La serie diretta da Tony Schumacher sarà composta da soli 5 episodi della durata di 60 minuti ognuno. Il protagonista Martin Freeman vestirà i panni di un agente della polizia di Liverpool in crisi personale e lavorativa. Sarà un show che ci farà esplorare i sobborghi della città dei Beatles dal carattere estremamente emotivo.

“High School Musical 3” la più attesa su Disney Plus

Il titolo più di successo che approda nel catalogo Disney Plus di questo mese e la terza stagione di "High School Musical: The Musical", in programmazione per il 27 insieme a “In nome del cielo”.

Stagione in cui vedremo i Wildcats vivere le loro avventure estive in campeggio a Camp Shallow Lake, in California.

Il musical che quest'anno devono portare in scena sarà ispirato a “Frozen”, dopo che il secondo capitalo si era concentrato su un altro classico: “La Bella e laBestia”.

Evita Peron rivive su Disney Plus nella miniserie “Santa Evita”

Nell’ultima parte del mese, il 26 con precisione, arriva “Santa Evita” che ci riporta negli anni cinquanta alle vicende di Evita Peron in Argentina attorno a cui si snoda la trama.

Sette episodi che raccontano tra l'altro della storia secondo cui dopo la morte il corpo dei Evita sarebbe stato nascosto per evitare che diventasse un simbolo della resistenza, quando il governo del Presidente Juan Domingo Perón fu rovesciato.

“In nome del cielo”, altro show dalle grandi promesse

Contrariamente a quanto potrebbe far pensare il titolo “In nome del cielo” si caratterizza per le tinte cupe.

Vedremo Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”, The Amazing Spider-Man, Boy A) ad interpretare Jeb Pyre un detective chiamato ad indagare sulla morte di una donna e di una bambina all’interno della Chiesa Fondamentalista di Gesù dei Santi degli Ultimi Giorni e sui segreti loschi che la comunità cela.

“Light & Magic”, la docuserie sulla Lucasfilm

Con Light & Magic siamo nel terreno delle docuserie e questa ci porta nella divisione effetti speciali della Lucasfilm per ripercorrere in sei episodi la creazione dei lungometraggi con i maggiori effetti degli ultimi 45 di storia del cinema.

Anche questo titolo al debutto il 27 luglio.

L'elenco dei film in uscita

Veniamo ai film in arrivo sempre a luglio su Disney Plus, dove vedremo le seguenti new entry:

Venerdì 1: The Princess

Mercoledì 13: Bob’s Burger: Il film

Venerdì 15: Zombies

Venerdì 29: Not Okay

Trama e dettagli sui film in arrivo

Il catalogo il primo luglio si è già arricchito con “The Princess” di genere azione fantasy che vede Joe King (The Kissing Booth) interpretare una principessa che rifiuta di sposare il sociopatico spasimante a cui è promessa e per questo viene rinchiusa in una torre.

Debutta il 13 “Bob’s Burger” il lungo di animazione dove Bob è Linda sono alle prese con una misteriosa voragine che si è creata davanti al negozio.

In “Zombies 3”, la cheerleader Addison e lo zombie Zed vivono il loro ultimo anno di liceo a Seabrook, quando l’arrivo di extraterrestri mette in subbuglio la situazione.

Altro arrivo “Not Okay”, commedia americana dove vedremo Danni Sanders (Zoey Deutch), donna a caccia di follower che finge un viaggio a Parigi per aumentare la sua popolarità.

