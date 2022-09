È uscito il trailer della serie tv Django, tratto dall’omonimo film di Franco Nero. Scopriamo nel dettaglio la trama, il cast e la data di uscita per vederlo in streaming.

Il successo di Django, celebrato anche da Tarantino, diventa una serie tv. E sarà un prodotto italiano ma girato completamente in inglese che è tratta da uno dei grandi classici del western internazionale.

Nel cast sono presenti molti talenti italiani. Scopriamo tutti i dettagli di seguito.

Django la serie: quando esce e dove vederlo

Sky ha rilasciato il trailer ufficiale della serie tv, prodotta in collaborazione con Canal+. Si tratta di una delle produzioni più attese di questa stagione televisiva. Sarà presentata in anteprima al Festival del cinema di Roma che si terrà dal prossimo 13 Ottobre fino al 23 Ottobre 2022.

Nel 2023 andrà in onda nel 2023 su Sky e Now Tv in tutti i Paesi in cui è presente Sky e su Canal+ in Francia, Svizzera, Benelux e Africa. Tuttavia, la data di uscita ancora non è stata confermata con certezza. I fan dovranno attendere ancora qualche mese prima di vedere il prodotto finito.

Cast e trama della serie tv

Liberamente ispirata al film di Sergio Corbucci, la serie tv è diretta da Francesca Comencini, la quale ha diretto i primi quattro episodi, David Evans e Enrico Maria Artale. La trama narra la storia del pistolero Django che cerca di scoprire la verità sul massacro che ha coinvolto la sua famiglia. Segue le tracce della figlia che crede morta e arriva a New Babylon, dove scopre che la figlia è viva e sta per sposare il fondatore della città, John Ellis. Sarah, la figlia di Django, accusa il padre come principale responsabile del massacro della loro famiglia e gli ordina di andare via. Ma Django rifiuta di andarsene e fa di tutto per conquistare la fiducia della sua amata figlia, persino allearsi con Ellis per difendere la città dagli usurpatori.

Creata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, nel cast figurano: Matthias Schoenaerts nei panni di Django, Noomi Rapace che interpreta Elizabeth, Nicholas Pinnock è John Ellis, mentre Lisa Vicari è Sarah, la figlia di Django. Altri attori protagonisti sono: Jyuddah Jaymes, Eric Kole e Benny O. Arthur che interpretano I figli di John Ellis, Tom Austen e Abigail Thorn.

La serie tv Django vedrà la partecipazione straordinaria anche di Franco Nero, l’attore che ha interpretato il pistolero nel film del 1966 diretto da Corbucci.

