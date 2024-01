Doc 3, le anticipazioni della prima puntata rivelano colpi di scena inaspettati

Sono passati quasi due anni dalla messa in onda della seconda stagione e tante sono le domande rimaste in sospeso che troveranno presto una risposta. Doc 3 è in arrivo, tra conferme e nuovi arrivi: ecco le anticipazioni della prima puntata che dà il via all'attesa terza stagione.

Il ritorno del dottor Andrea Fanti

Medicina e amore si mescolano in una delle fiction più amate in casa Rai che, con le prime due stagioni, si è aggiudicata l'affetto degli spettatori.

Luca Argentero, nei panni del dottor Fanti, si trova in bilico tra passato e presente a causa di un incidente che gli ha rimosso i ricordi dei momenti più belli e più brutti.

Questo però non lo ha allontanato dal suo amore per la medicina, continuando a lavorare come primario all'interno dell'ospedale in cui i pazienti diventano parte integrante della sua vita.

Proprio tra le corsie prendono vita gli eventi di Doc che hanno appassionato gli spettatori, rimasti con molti dubbi al termine della seconda stagione: ecco le attese anticipazioni di Doc 3.

Le anticipazioni della prima puntata di Doc 3

"Risvegli" è il titolo del primo episodio di Doc 3 che vedrà Andrea Fanti affrontare le difficoltà del ruolo di primario, dovendo però fare i conti con un'importante questione sollevata dalla direttrice amministrativa.

Necessario infatti per il policlinico Ambrosiano raggiungere degli obiettivi di bilancio: in caso contrario, l'ospedale sarà costretto a effettuare dei tagli, portando alla riduzione del reparto.

Nelle corsie si respira però aria di novità grazie all'arrivo di tre nuovi specializzandi che faranno i conti con la guida di Riccardo.

Nel frattempo Giulia, interpretata da Matilde Gioli, pensa ancora alla possibilità di lasciare l'ospedale, proprio nel momento in cui i ricordi di Andrea cominciano a riaffiorare.

Il ritorno del passato nella prima puntata di Doc 3

Nuove sconvolgenti verità torneranno a galla nella prima puntata di Doc 3, rivelando come il passato non sia stato del tutto archiviato da Andrea Fanti.

Al fianco del primario c'è sempre la sua ex moglie Agnese, che tiene però nascosto un segreto per paura di destabilizzarlo.

Mentre Doc cerca in tutti i modi di far riaffiorare i suoi ricordi, Damiano è sempre più preoccupato dell'allontanamento di Giulia e del suo possibile riavvicinamento con Fanti.

Questo e molto altro accadrà nella prima puntata di Doc 3, in cui verranno presentati i nuovi personaggi che faranno parte di questa stagione.

Il cast di Doc 3: tra conferme e nuovi arrivi

Ritorna nei panni di Andrea Fanti Luca Argentero, uno degli attori più amati del cinema e della televisione, affiancato da Sara Lazzaro nei panni di Agnese e da Matilde Gioli, interprete di Giulia.

Marco Rossetti, nei panni di Damiano, ritorna nella terza stagione, a cui si affianca il personaggio di Riccardo, interpretato da Pierpaolo Spollon.

Al fianco del cast già confermato si aggiungono però delle novità che sconvolgeranno le carte in tavola. Nella terza stagione di Doc spicca anche il personaggio interpretato da Laura Cravedi, Martina Carelli, che in poco tempo conquisterà la fiducia dei colleghi e dei pazienti, tenendo però nascosto un segreto che verrà fuori nel corso delle puntate.

Al cast si aggiunge anche Giacomo Giorgio, interprete di Federico Lentino, figlio di uno degli oculisti più rilevanti di Milano che, per potersi guadagnare il posto, è obbligato a trascorrere del tempo all'interno delle corsie del policlinico.

L'ultima specializzanda ad aggiungersi al cast è Lil Wang, interpretata da Elisa Wong: timida e schiva, dovrà farsi spazio tra i suoi colleghi, nascondendo un passato che ha cambiato per sempre la sua vita.

Chi si accorgerà del suo animo sarà invece Federico che, nonostante le diversità caratteriali, entrerà sempre più in contatto con la sua collega.

Per queste e molte altre sorprese, basterà collegarsi l'11 gennaio su Rai 1 e prendere visione della terza stagione di Doc.

