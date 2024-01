Doc 3, ecco le incredibili anticipazioni della quarta puntata: colpi di scena in arrivo

È già tempo di quarta serata per Doc 3, la fiction medical drama che sta riscuotendo grande successo. Questa volta Andrea Fanti avrà dubbi sulla sua capacità di curare i pazienti e la trama è destinata a complicarsi.

Giovedì 1 febbraio, alle 21.30, va in onda la quarta puntata di Doc 3, la serie a tema medical drama targata Rai.

La fiction, che coinvolge attori di grande rilievo come Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli e Giacomo Giorgio, sta per prendere una piega inaspettata. Nei prossimi episodi, infatti, inizieranno a emergere gli effetti collaterali della terapia di Enrico.

Per Andrea Fanti, invece, proseguirà il momento di crisi già manifestatosi nelle puntate precedenti. Questa volta, però, lo affiancherà un nuovo dubbio: sarà ancora in grado di curare i suoi pazienti? Non ci resta che scoprirlo svelando le attese anticipazioni della quarta puntata di Doc 3.

Le anticipazioni della quarta puntata di Doc 3: ancora dubbi e misteri

Dopo i colpi di scena avvenuti nella terza puntata, i fan sono già in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà nella vita del protagonista e dei suoi colleghi. Nell'episodio 7 della quarta puntata di Doc 3, intitolato "Fantasmi", il dottor Fanti continuerà a essere impegnato nelle sedute di terapia con il dottore Enrico Sandri, interpretato da Giovanni Scifoni.

Tuttavia, Doc si troverà ad affrontare degli effetti collaterali imprevisti. Andrea Fanti sembrerà quindi perdere ogni certezza sul suo passato e sui ricordi da lui stesso evocati finora.

Ma non è finita qui. Infatti, Doc metterà in dubbio la sua capacità di aiutare i pazienti. Agnese, inoltre, ritiene che questo sia il momento ideale per chiedere ad Andrea Fanti, suo ex marito, di terminare le indagini sul suo conto legate al passato.

Giulia, al contrario, insiste affinché Andrea faccia tutto il possibile per recuperare la memoria. Tuttavia, per lei non sarà un momento facile: suo fratello Fabio, infatti, è ricoverato all'ospedale Policlinico Ambrosiano.

L'incontro di Damiano e il caso complicato di Riccardo

L'episodio 8 della quarta puntata di Doc 3, invece, ha il titolo di "Salto nel buio". Andrea Fanti, in particolare, troverà finalmente un modo per rintracciare la donna che stava cercando da tempo. La paura però lo assalirà. Riuscirà ad avere il coraggio di andare fino in fondo?

Contemporaneamente, nel reparto di ospedale, Riccardo Bonvegna affronta un caso complicato, legato a un personal trainer che non ha alcuna disciplina. Damiano Cesconi, invece, dovrà prendersi cura di una modella.

Tuttavia, scopre che la donna è la fidanzata di suo fratello Samuele, con il quale Damiano ha interrotto i rapporti da tempo. Di conseguenza, teme che questo incontro possa riportare a galla il rancore che prova per la sua famiglia.

I segreti di Agnese e Andrea Fanti

Infine, dalle anticipazioni della quarta puntata, si inizierà a scoprire anche cosa nascondono Andrea Fanti e Agnese sul loro passato.

Fanti ha tradito la moglie con una donna misteriosa? E perché Agnese non vuole che Andrea Fanti, suo ex marito, ritrovi la memoria?

Insomma, la pressione si tocca con mano. Ad alimentare la suspense è il bacio appassionato tra Giulia Giordano e Andrea Fanti.

Dove vedere Doc 3 in tv e in streaming

Per vedere la quarta puntata di Doc 3 è necessario sintonizzarsi su Rai 1 giovedì 1 febbraio, dalle ore 21.30. Per guardarla in streaming, invece, bisogna connettersi alla piattaforma RaiPlay.

In alternativa, sarà possibile recuperare la puntata di Doc 3 il sabato in prima serata su Rai Premium, dalle 21.20. La puntata trasmessa sarà quella del giovedì precedente. Infine, tutti gli episodi possono essere rivisti on demand su RaiPlay.