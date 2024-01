Doc 3, le sorprendenti anticipazioni della seconda puntata: nuovi colpi di scena in arrivo

Giovedì 18 gennaio va in onda alle 21.30 su Rai 1 la seconda puntata di Doc 3, nota serie televisiva con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzari, Pierpaolo Spollon e Giacomo Giorgio. Nella nuova puntata, non mancheranno colpi di scena. Andrea Fanti cercherà di recuperare nuovi ricordi, mentre in reparto la situazione si farà sempre più difficile. Riccardo, invece, affronterà una crisi che lo porterà a compromettere il rapporto con Martina. Riuscirà a superarla? Scopriamolo insieme svelando le incredibili anticipazioni della seconda puntata di Doc 3.

Le anticipazioni della seconda puntata di Doc 3

Dopo il successo avuto dalla prima puntata della nota serie televisiva targata Rai, nel terzo episodio di Doc 3, intitolato "Perfetta", Andrea Fanti tenta di riportare a galla nuovi ricordi.

In particolare, il suo obiettivo è quello di ricostruire i 12 anni svaniti dalla sua memoria dopo lo sparo. Sarà Giulia, interpretata da Matilde Gioli, a sostenere Andrea Fanti, dividendosi tra lui e il ricovero di una direttrice d'orchestra.

In reparto, nel frattempo, verrà ricoverato un nuovo paziente, un travel blogger. Verrà affidato alle cure di Federico, anche se il loro incontro si rivelerà decisamente complicato.

La crisi di Riccardo e le difficoltà di Federico

Nell'episodio 4 intitolato "Sogni", il secondo e ultimo appuntamento in onda il 18 gennaio, Doc è impegnato nel caso di un panettiere, che verrà ricoverato in seguito alla manifestazione di strani sintomi.

Inoltre, Andrea Fanti sente di non riuscire a evocare ulteriori ricordi, arrivando a un punto morto. Il protagonista, di conseguenza, potrebbe vivere un nuovo dolore e così scoraggiarsi.

Tuttavia, la svolta è dietro l'angolo. Infatti, nel concorso in onore di Mattia, Andrea Fanti avrà un'occasione per riportare alla luce alcuni dettagli importanti sul suo passato. Riuscirà a ricordare altro della sua vita?

Per partecipare alla celebrazione del concorso, Andrea Fanti chiederà alla sua ex moglie Agnese di accompagnarlo. Intanto, in reparto la situazione si fa sempre più difficile.

Federico si sente sotto pressione, mentre Riccardo Bonvegna, interpretato da Pierpaolo Spollon, affronta una profonda crisi per un caso difficile da affrontare che rischia di rovinare il suo rapporto con Marta.

Doc 3, quando va in onda? Streaming e repliche delle puntate

Doc 3 si compone di 16 episodi, suddivisi in 8 prime serate con nuovi casi da risolvere. Va in onda su Rai 1 tutti i giovedì alle 21.30 dall'11 gennaio al 29 febbraio.

La replica delle puntate è disponibile anche su RaiPlay in streaming e on demand. Inoltre, ogni sabato sera in prima serata, Rai Premium propone le repliche.

