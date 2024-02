Doc 3, le anticipazioni della sesta puntata: nuovi intrighi e tante sfide da affrontare

La sesta puntata di Doc 3 va in onda giovedì 22 febbraio in prima serata su Rai 1. Scopriamo le anticipazioni dei nuovi episodi dell'amatissima serie TV.

La serie televisiva "Doc - nelle tue mani" è giunta alla sua terza stagione. In onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1, la serie vede come protagonista il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, e racconta le vicende legate alla sua vita e alla sua professione.

Per gli attesissimi nuovi episodi bisogna aspettare giovedì 22 febbraio alle ore 21.30: scopriamo quindi le anticipazioni della sesta puntata, che vede i protagonisti impegnati in molte nuove sfide.

Tante difficoltà da affrontare: ecco le anticipazioni della sesta puntata di Doc 3

L'undicesimo e il dodicesimo episodio dell'amata serie si prospettano ricchi di intrighi e avversità. I protagonisti, infatti, vengono messi a durissima prova e devono dimostrarsi in grado di gestire una situazione molto caotica. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Episodio 11: il ricovero della figlia di Diana

L'episodio 11, intitolato "Lontani", si apre con un clima di forte tensione. Le parole di Agnese hanno provocato una frattura nel rapporto tra lei e Andrea.

Doc si ritrova da solo e deve anche affrontare la lontananza da Giulia, partita per Roma per proseguire con la sua ricerca. In reparto, intanto, la situazione è molto critica. Diana, la donna che Andrea ha incontrato dopo anni, nonostante sia in preda a molti dubbi, decide di far ricoverare sua figlia, e per Teresa è quasi impossibile trovare un posto per lei.

Non solo: è giunta una nuova paziente che da qualche giorno si trova in uno stato di malessere, dietro cui potrebbe celarsi un problema di salute ben più grave, e Damiano se ne prende cura.

Episodio 12: l'Ambrosiano viene colpito da un terremoto

Nell'episodio 12, intitolato "La scossa", nell'ospedale esplode il panico a causa di un terremoto.

Lin teme per la sicurezza della sua famiglia, mentre Giulia si trova a gestire il reparto da sola, perché Andrea è bloccato in ascensore insieme a una paziente incinta. La priorità per il dottore è salvarla.

Intanto, Ric prende la sua decisione in merito a una proposta ricevuta dalla nuotatrice paraolimpica Laura. Federico deve fare i conti con se stesso quando si ritrova a effettuare un intervento per cui non si sente ancora all'altezza. Martina, invece, teme che il suo segreto possa essere svelato dopo un incontro inaspettato.

Quante puntate ci sono in Doc 3?

La terza stagione della serie televisiva "Doc - Nelle tue mani" è composta da 16 episodi. Iniziata l'11 gennaio, gli ultimi appuntamenti vanno in onda il 7 marzo 2024.

Cosa c'è di vero in Doc?

La serie televisiva è ispirata a una storia vera, quella del medico cremonese Pierdante Piccioni. Nel maggio 2013 Piccioni a causa di un incidente stradale è entrato in coma per alcune ore, che hanno cancellato dalla sua memoria 12 anni di vita. L’ultima immagine nella sua mente era del 25 ottobre 2001.

Piccioni è riuscito a ricostruire i suoi ricordi solo grazie a foto e racconti della moglie e degli amici. Ha deciso di ricominciare a studiare, nonostante gli fosse stato chiesto di andare in pensione e in occasione della pandemia, è stato impegnato in prima linea nell'ospedale di Lodi.

Oggi Pierdante Piccioni è responsabile dell'unità di Integrazione Ospedale Territorio e Appropriatezza della Cronicità a Lodi e collabora alla sceneggiatura di Doc.