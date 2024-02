Doc 3, ecco le anticipazioni della settima puntata: il segreto di Agnese è in pericolo

Torna l'amatissima serie tv che vede Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. C'è un segreto in pericolo e Agnese è coinvolta in prima persona: scopriamo tutte le anticipazioni e i nuovi i colpi di scena.

"Doc - Nelle tue mani" è una serie televisiva italiana di genere medical drama, che trae ispirazione dalle vicende biografiche di Pierdante Piccioni, medico rimasto in coma per diversi anni in seguito a un incidente stradale. La fiction, trasmessa da febbraio 2020, è giunta alla sua terza stagione e ha riscosso un grande successo nel pubblico, che si è molto affezionato al dottor Andrea Fanti. Giovedì 29 febbraio alle ore 21:30 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento, in cui il protagonista fatica a gestire i ritmi frenetici del suo lavoro. Ecco le anticipazioni della settima puntata di Doc 3.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

1. Doc 3, le anticipazioni della settima puntata 2. Quante puntate sono Doc 3? 3. Quanto dura Doc 3? 4. Dove viene girato Doc 3?

Doc 3, le anticipazioni della settima puntata

Nell'episodio 13, intitolato "Legami", Giulia entra in crisi perché la scadenza per la presentazione della sua ricerca è sempre più vicina, ma ha molte difficoltà a concentrarsi sul lavoro che deve portare a termine.

Anche Andrea ha problemi organizzativi: è sommerso di lavoro e fa fatica a gestire i suoi impegni. Infatti, oltre a esserci in programma una decisiva riunione con i finanziatori, sua figlia Carolina decide di restare per qualche giorno in città.

Intanto in ospedale viene ricoverata la sorella di Lin. La specializzanda deve necessariamente fare i conti con il passato della sua famiglia e in particolare con suo padre, con il quale condivide un rapporto conflittuale.

Decisioni determinanti per Giulia

Nell'episodio 14, intitolato "Vivere", Giulia deve fare delle scelte riguardanti la sua sfera personale, che potrebbero avere conseguenze anche sul suo percorso professionale.

Mentre Damiano si prende cura di Elisabetta, Riccardo è impegnato in un caso particolarmente delicato, che lo costringe a fare i conti con il ricordo di Alba.

Federico e Lin intanto proseguono il lavoro sul database. Proprio a causa loro però, la verità che Agnese ha sempre tenuto nascosta ad Andrea rischia di venire a galla. Insomma, il mistero si infittisce e i fan restano con il fiato sospeso: nel nuovo appuntamento si prospettano parecchi colpi di scena.

Quante puntate sono Doc 3?

La terza stagione della serie televisiva "Doc - Nelle tue mani" è composta da 16 episodi per un totale di 8 puntate, e viene trasmessa in prima serata su Rai 1 dall'11 gennaio al 7 marzo 2024.

Quanto dura Doc 3?

La messa in onda di Doc 3 è prevista per il giovedì sera dalle ore 21,30 alle ore 23,50. Quindi ogni puntata, considerando anche gli intermezzi pubblicitari, dura circa 2 ore e 20 minuti.

Dove viene girato Doc 3?

La fiction colloca la storia del Dott. Andrea Fanti a Milano. Il protagonista, infatti, risiede nel capoluogo meneghino. Non a caso, numerose scene sono ambientate nelle zone più iconiche della città, come Porta Nuova, CityLife e i Navigli.