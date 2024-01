Doc 3, ecco le sorprendenti anticipazioni della terza puntata: colpi di scena in arrivo

È già tempo di terza serata per la tanto attesa serie televisiva Doc 3. In cosa sarà coinvolto questa volta Andrea Fanti? Avrà nuovi ricordi?

Giovedì 25 gennaio alle 21.30 va in onda su Rai 1 la terza puntata di Doc 3, suddivisa come sempre in due episodi. Nei nuovi appuntamenti della serie televisiva con Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Giacomo Giorgio, Matilde Gioli e Sara Lazzaro sono attese delle sconcertanti anticipazioni. Andrea Fanti, infatti, dovrà nuovamente fare i conti con dei ricordi che lo sconvolgeranno. Ma non è finita qui! Infatti, questo sconvolgimento avrà delle importanti ripercussioni anche su Giulia. Ma chi è la misteriosa donna che Andrea Fanti ricorda? Non ci resta che scoprirlo svelando le anticipazioni della terza puntata di Doc 3.

Le anticipazioni della terza puntata di Doc 3

Il dottor Andrea Fanti, ormai al centro del medical drama targato Rai, nella terza puntata della serie sarà nuovamente chiamato a fare i conti con i suoi ricordi.

Ciò nonostante avranno spazio anche gli altri medici, dottori e specializzandi dell'ospedale, come la dottoressa Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, e il dottor Riccardo Bonvenga, interpretato invece da Pierpaolo Spollon.

La terza puntata si apre con il quinto episodio, intitolato "Il beneficio del dubbio". Andrea Fanti riesce a recuperare un altro sconvolgente ricordo, anche se fatica a credere che possa corrispondere alla verità.

Prenderà così un importante decisione: chiedere a Enrico di sospendere la terapia. Il problema principale del dottor Fanti, infatti, è quello di non riuscire a comprendere se i ricordi che riaffiorano siano reali o immaginazioni della sua mente.

Nel frattempo, la situazione in reparto diventa molto caotica. L'ospedale dovrà infatti far fronte a due casi complicati. Il primo, quello della signora Rita, una nuova giovane paziente che rifiuta di fare la chemioterapia. Il secondo, invece, riguarda una paziente che Andrea Fanti conosce molto bene. Chi sarà?

I ricordi del Dottor Fanti e la crisi di Giulia

Nell'episodio 6 di Doc 3, dal nome "La vela", Andrea Fanti si mostra ancora in crisi. Il recupero dei ricordi, infatti, provocherà il crollo di tutte le certezze costruite sul suo passato.

Tuttavia, i problemi non finiscono qui. Nonostante stia attraversando una delle fasi più buie della sua vita, Fanti ha intenzione di andare fino in fondo, a qualsiasi costo, pur di ritrovare la sua memoria.

Per farlo, però, rischia di coinvolgere anche le persone a lui più vicine, tra cui la dottoressa Giulia Giordano. Quest'ultima, però, sta attraversando a sua volta un periodo complicato, perché ha scoperto che la sua storia d'amore con Andrea Fanti era solo una menzogna.

Contemporaneamente, all'ospedale sopraggiunge un nuovo paziente: si tratta di Angelo, che sembra come il dottor Fanti avere dei problemi legati al suo passato. A prendersi cura di lui è la specializzanda Martina, che dimostrerà ancora una volta di essere un medico eccellente.

Andrea Fanti coinvolge nella ricerca della sua memoria Agnese e Giulia

Dalle anticipazioni della terza puntata emerge che il filo conduttore della trama è, ancora una volta, il dottor Fanti. Il protagonista assoluto della serie, interpretato da Luca Argentero, continua a fare il possibile per rimpossessarsi di vecchi ricordi...

Per farlo, coinvolgerà le persone a lui più care: l'ex compagna Giulia Giordano e l'ex moglie Agnese, interpretata da Sara Lazzaro. Sullo sfondo, ma non meno importanti per la trama, ci sono poi le vicende private e professionali degli altri medici e specializzandi.

Tra queste, spiccano soprattutto quelle dei nuovi arrivati Federico, Martina e Lin, ognuno con la propria storia alle spalle.

