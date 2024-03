Il finale di stagione di Doc 3: le attese anticipazioni dell'ottava e ultima puntata

La terza stagione di Doc ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo, ormai curiosi di come possa terminare la fiction Rai. Giunge il finale di Doc-Nelle tue mani 3: scopriamo le anticipazioni dell'ottava e ultima puntata.

Arriva il finale di stagione di Doc-Nelle tue mani 3

È una delle fiction Rai più amate di sempre, in cui la vita in corsia si mescola alla vita sentimentale dei protagonisti, tra cui spicca la figura di Andrea Fanti.

Basata sulla storia vera di Pierdante Piccioni, Doc 3 vede la presenza di Luca Argentero nei panni di primario del policlinico Ambrosiano, dovendo fare i conti con il lungo percorso di riabilitazione dopo l'incidente.

La terza stagione è stata ricca di colpi di scena, i quali non mancheranno sul finale: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ottava puntata di Doc 3.

Doc 3, le attese anticipazioni dell'ottava e ultima puntata

Nella puntata in onda il 7 marzo, il pubblico assisterà all'attesissimo finale di stagione di Doc 3.

Il primo episodio, intitolato Quello che si deve fare, vedrà i protagonisti fare un tuffo nel passato, tornando indietro nel 2011, quando Andrea ha dovuto fare i conti con la malattia di Agnese, interpretata da Sara Lazzaro.

Gli spettatori verranno così a conoscenza del periodo buio vissuto dalla coppia, fino a giungere alla notizia speranzosa dall'America.

Dopo il salto del passato, si tornerà anche nel presente, in cui il primario affronterà un caso enigmatico giunto assieme a un paziente proveniente da una RSA.

Ma non è finita qui: scopriamo gli altri colpi di scena dell'ultima puntata di Doc 3.

Cosa succederà nella vita di Doc? Le anticipazioni dell'ultima puntata

L'ultimissimo episodio, intitolato Liberi, vedrà Andrea fare i conti con tutta la verità che finalmente verrà a galla dopo i lunghi mesi di ricerca.

Oltre alla storia principale, però, si sviluppano anche altre vicende, come l'ultimo giorno di lavoro per Federico Lentini, interpretato da Giacomo Giorgio, il quale si preparerà per salutare l'intero reparto.

Non c'è però tempo per fermarsi ai saluti: tutto il team di medici verrà infatti sconvolto dalla decisione improvvisa di Martina, il vero colpo di scena di questa stagione.

Andrea nel frattempo vive un periodo di crisi, cercando di metabolizzare tutta la verità raccontata da Agnese, mentre un personaggio proveniente dal passato è pronto a sconvolgere nuovamente le carte in tavola.

L'arrivo in ospedale del suo più grande nemico lascerà tutti col fiato sospeso: per scoprire questo e molto altro basterà connettersi il 7 marzo alle 21.30 su Rai 1 e assistere al finale di stagione di Doc 3.

Leggi anche: Mr. & Mrs. Smith, quando il remake funziona: la recensione della serie Prime Video