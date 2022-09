La messa in onda di Doc3? Purtroppo non la vedremo molto presto. Contrariamente a quanto preannunciato, bisognerà aspettare ancora un po' per la messa in onda della terza stagione della fiction su Rai 1.

L'uscita di Doc 3 è stata rinviata, la notizia ormai è confermata. Anche se le riprese sono iniziate alla fine di maggio, la messa in onda non ci sarà nei tempi previsti.

Le prime indiscrezioni rivelano che forse luogo di riprese per questa terza stagione sia Cosenza in Calabria: Luca Argentero, il Doc più amato d’Italia, sembra essere stato avvistato insieme ad altri componenti del cast proprio nella città calabrese.

A preannunciare la terza stagione era stato Argentero stesso che aveva sottolineato come il suo personaggio avesse ancora molto da dire e fare.

Secondo le rivelazioni, Doc – Nelle tue mani 3 dovrebbe essere composto da 16 episodi ciascuno di 50 minuti: 8 puntate imperdibili che verranno trasmette in prima visione assoluta su Rai 1. Intanto è possibile vedere le prime due stagioni su RaiPlay.

La serie è diventata in poco tempo tra le più amate e seguite dai telespettatori italiani. E non solo. Proprio Luca Argentero ha rivelato che la fiction è stata messa in onda in moltissimi Paesi del mondo e sta avendo un incredibile successo, addirittura superando la serie di Grey’s Anatomy.

Il boom in Italia delle prime due stagioni è stato record di ascolti toccando il 33 – 34% di share e i quasi 7 milioni di telespettatori. stato proprio il grande successo che ha portato gli autori a scrivere la terza stagione.

Perché DOC 3 è stato rinviato

A rivelare lo slittamento della messa in onda è stato il protagonista stesso, Luca Argentero. In precedenza, infatti, era stato indicato il 2023 come anno di uscita delle nuove puntate della fiction. Purtroppo questo non accadrà. Argentero ha dichiarato che creare e scrivere la serie richiede molto tempo e impegno e quindi non prima del 2024 sarà possibile vedere la nuova stagione della serie.



Molti i colpi di scena, le novità e le vicende che sono previsti per il Dott. Andrea Fanti e tutti i componenti del cast. Nuovi personaggi e nuove avventure subentreranno ad allargare l’intreccio della storia.

Forse uno dei motivi che vede lo slittamento della fiction potrebbe essere anche la nuova avventura di Luca Argentero che lo vedrà al fianco di Alessandro Siani nella conduzione di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico che va in onda da oltre 20 anni su Canale 5 sotto la regia di Antonio Ricci.

Argentero, però, ha anche dichiarato la sua intenzione di voler viaggiare per Perù, Cile e Canada e di voler girare la fiction non prima del 2023: il bisogno di una vacanza è preminente per lui e la sua famiglia.

Quando esce Doc 3

Ma veniamo al dunque: quando verrà messa in onda la serie Doc 3 –Nelle tue mani? Per vedere la prima visione su Rai 1 del terzo capitolo di Doc bisognerà aspettare ancora un po’: infatti non è prevista nessuna uscita per il 2023 come annunciato in precedenza. Quasi sicuramente si dovrà aspettare al 2024 per vederla.

Non sappiamo una data certa di uscita della nuova serie Doc 3 ma sappiamo che avverrà non prima del 2024, forse in primavera. Si resta in attesa di eventuali aggiornamenti dalla Rai o gli autori della fiction.

Non ci resta che aspettare.