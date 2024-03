Doc 3: la spiegazione del finale e la data d'inizio della quarta stagione

Giovedì 7 marzo 2024 è andata in onda l'ultima puntata della serie tv Rai Doc 3. Il Dottor Fanti e tutti i medici del suo reparto hanno portato in scena storie che hanno tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori: vediamo la spiegazione del finale.

Doc 3: la spiegazione finale della serie tv con Luca Argentero

L'ultima puntata di Doc 3, andata in onda giovedì 7 marzo 2024 su Rai1, ha raccolto davanti allo schermo quasi 5.6 milioni di spettatori, con il 30% di share. Un risultato sorprendente, che conferma la scelta già presa dai vertici Rai sulla quarta stagione. Il finale della serie tv con protagonista Luca Argentero ha lasciato diverse porte aperte per il nuovo capitolo, ma procediamo con ordine.

L'ultimo episodio di Doc 3 si apre con Agnese che racconta al dottor Andrea Fanti cosa è successo anni prima con il professor Bramante. Per comprendere al meglio i fatti narrati, si assiste ad un vero e proprio flashback. Si torna a dieci anni prima, quando Agnese riceve la diagnosi di cancro e si mette in lista per una cura sperimentale in America. Nel frattempo, Andrea scopre che in alcune Rsa c'è un abuso di psicofarmaci, volto ad allettare i pazienti e a licenziare gli infermieri.

Ben presto, Doc si rende conto che il modus operandi degli psicofarmaci per allettare gli anziani è stato introdotto da Bramante. Lo affronta e lui gli propone un baratto: far entrare Agnese nella cura sperimentale in cambio di uno stop alle sue indagini sulle Rsa. Fanti accetta, ma viene meno al giuramento di Ippocrate e, allo stesso tempo, mette fine al suo matrimonio. E' in questo momento che Andrea si trasforma nel medico più odiato del reparto. Poco dopo, avviene l'incidente e Doc perde la memoria.

Quante puntate ha Doc 3?

L'ultima puntata di Doc 3 prosegue con Agnese che rivela ad Andrea che il tumore è tornato. Fanti è sconvolto e, come prima cosa, decide di avere un confronto con Bramante, che nel frattempo è ad un passo dalle elezioni politiche. I due hanno un diverbio acceso e quando il dottore lascia il suo ufficio il professore ha un malore.

Viene traportato in ospedale e Doc viene indagato per presunta aggressione. Nel frattempo, lui e Agnese decidono di raccontare in un video social il ricatto di Bramante, in modo da evitare la sua elezione in politica. Intanto, Giulia Giordano è in procinto di trasferirsi a Roma, ma Andrea dà le dimissioni da primario per prendersi cura di Agnese e le lascia il posto. Giulia resterà all'Ambrosiano oppure si trasferirà nella Capitale?

Infine, Martina si riappacifica con Riccardo e riesce a superare l'esame, mentre Federico decide di continuare la specializzazione in ospedale, rinunciando alla clinica di suo padre. Doc 3, in totale, sono sedici.

Quando inizia Doc 4 stagione?

Doc 4, considerando l'enorme successo della terza stagione, è stato già confermato. Le riprese dovrebbero iniziare a maggio 2025, mentre la messa in onda è prevista per gennaio 2026. I telespettatori, quindi, dovranno aspettare quasi due anni prima di rivedere in televisione il Dottor Fanti e tutta la sua squadra.

Chi è Martina in Doc?

Martina è uno dei nuovi personaggi di Doc 3. Ad interpretarla è Laura Cravedi, un'attrice emergente di 23 anni. Nata a Piacenza, ha frequentato il liceo psicopedagogico senza arrivare al diploma. A giugno 2024 dovrebbe dare l'esame di maturità da privatista. Ha studiato danza classica, contemporanea, moderna, hip hop e break dance, ama gli animali, la lettura e il cinema.

Ha frequentato per tre anni la Scuola Fondamenta di Roma e poi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Ha ottenuto una piccola parte nella serie tv Blanca, ma il successo vero e proprio è arrivato proprio con il ruolo di Martina per Doc 3.