Il k-drama ritorna in Italia, su Netflix arriva Doctor Slump: cast, trama e recensione

Il k-drama torna protagonista in Italia con una nuova imperdibile serie disponibile su Netflix: ecco tutto quello che c'è da sapere su Doctor Slump.

Il genere che si diffonde sempre più in Italia è il k-drama che, negli ultimi anni, ha raggiunto un successo mai visto prima. È questo il caso di Doctor Slump, la serie Netflix che ha conquistato gli spettatori: ecco la recensione, il cast e tutti i dettagli.

Doctor Slump, il k-drama torna in Italia su Netflix

Tante sono le serie coreane su Netflix e, tra le novità, vi è Doctor Slump, rendendo contenti tutti gli appassionati al genere.

Rientrando nel medical drama, Doctor Slump riesce nell'impresa di avvicinare anche gli sconosciuti al mondo delle serie tv coreane, coinvolgendo gli spettatori nel vortice delle emozioni dei protagonisti.

Non resta allora che scoprire la recensione del k-drama arrivato in Italia sul Netflix.

La recensione di Doctor Slump: l'amore trionfa

Protagonisti di questa serie Netflix sono Yeo Jeong Woo e Nam Ha Neul, due giovani che si incontrano nelle corsie degli ospedali.

L'uno chirurgo plastico e l'altra anestesista, i due hanno un passato di rivalità, in cui Nam si rende conto di non essere pienamente soddisfatta della sua vita.

Il lavoro e lo studio non le permettono di raggiungere la felicità e per superare questa situazione difficile sarà fondamentale la vicinanza di Yeo, incontrato in un momento decisivo della sua vita.

L'amore che supera la rivalità in Doctor Slump

Tra le serie tv ambientate in ospedale rientra anche Doctor Slump, rientrando in uno dei classici del genere.

Le strade dei due protagonisti si intrecciano sin da ragazzi, quando i due frequentavano la stessa scuola e successivamente la stessa università, anni in cui Yeo e Nam pongono le basi della loro rivalità.

Il loro incontro avviene però in momenti molto complessi della loro vita. Neul ha infatti deciso di licenziarsi dopo un battibecco con il suo responsabile a seguito di un errore in sala operatoria, mentre Jeong Woo perde la credibilità nel suo lavoro dopo una complicazione durante un intervento.

Il periodo difficile vissuto dai due protagonisti diviene così uno specchio in cui molti spettatori possono rivedersi, empatizzando con loro e lasciandosi coinvolgere dalle loro emozioni e dal loro amore.

Il cast di Doctor Slump

Il cast di Doctor Slump è composto da diversi attori coreani di successo. In particolare:

• Park Hyung-sik è Yeo Jeong-woo

• Park Shin-Hye è Nam Ha-neul

• Jang Hye-jin è la madre di Nam Ha-neul

• Bong-sik Hyun è Tae-seon

Leggi anche: La notizia sconvolge i fan della serie thriller: Regina Rossa 2 si farà? Ecco la verità