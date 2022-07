Domina, ovvero "signora", si chiama così la serie storica prodotta da Sky che ha come protagonista Livia Drusilla, personaggio vissuto realmente nell’Antica Roma, venerata come “la Divina Augusta”. Nel cast troviamo soprattutto attori inglesi ma non mancano eccellenze italiane, oltre alla bravissima Kasia Smutniak, nel ruolo della protagonista.

Accuratezza storica, precisione nei dettagli e introspezione della psicologia femminile: ecco di cosa parla “Domina” e perché è una serie da non perdere per gli appassionati di cospirazioni e lotte di potere.

Domina, trama cast e storia di Livia Drusilla

La serie tv trasmessa in anteprima da Sky, risale al 2021 ed è il frutto di un perfetto connubio tra produzione italiana e britannica. Per questo nel cast sono presenti molti nomi stranieri, poco noti al pubblico italiano mentre spiccano le attrici nostrane:

Kasia Smutniak, la protagonista, Signora romana pronta a tutto per difendere l'onore della famiglia e gli ideali della Repubblica;

Isabella Rossellini, nelle vesti di Balbina.

Per la prima volta, l’Antica Roma - una società prettamente maschilista e patriarcale - viene raccontata dal punto di vista femminile, in particolare dalla Signora Livia Drusilla. Ogni episodio racconta una storia a sé, mantenendo come filo conduttore la crescita personale della futura imperatrice, che vediamo trasformarsi da bambina ingenua a donna impetuosa e piena di coraggio.

Dopo la morte del padre durante la guerra civile,e la nostra Livia riuscirà a salvarsi insieme alla schiava Antigone, covando odio e rancore verso gli artefici della rovina della sua famiglia. Riuscirà a tornare a Roma dieci anni dopo sposando Gaio Cesare per acquisire potere e influenza politica. Mantenere saldo il potere, però, non è cosa da poco, e questo darà vita a rocambolesche storie, tra intrighi di corte e colpi di scena. Livia diventerà la moglie dell’Imperatore Augusto, guadagnandosi l’appellativo di “divina”. Sullo sfondo della narrazione l’uccisione di Cesare e l’avvento dell'Impero.

La critica ha accolto molto favorevolmente la serie tv, apprezzandone, più che la trama, la costruzione dei personaggi, i costumi e le abientanzioni. Per realizzarla le location sono quasi interamente allestite a Cinecittà, nella Capitale.

Quante stagioni ci sono e numero episodi

La prima stagione di Domina è stata prodotta nel 2021 e trasmessa su Sky tv a maggio dello stesso anno. In realtà la sua uscita è stata positiva di quasi un anno del Covid; il suo primo annuncio, infatti, risale a novembre del 2019. La serie si compone di 8 episodi della durata di 48-55 minuti ciascuno e la lingua originale è l’inglese.

Ci sarà una seconda stagione! Ecco quando

Per i moltissimi appassionati ci sono buone notizie: la seconda stagione di Domina ci sarà. La conferma degli autori è arrivata a marzo scorso ma per i nuovi episodi dovremo aspettare il 2023. Sarà trasmessa in Italia e nel Regno Unito su Sky e NOW mentre negli Stati Uniti su Epix.

Dove vedere Domina in tv e streaming

La serie tv si può vedere su Now, servizio di streaming on-demand e in diretta su Sky (la seconda stagione). Sarà trasmessa in televisione su La7, a partire dall’11 luglio 2022 alle 21.20.

