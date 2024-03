Don Matteo 14, queste sono le anticipazioni incredibili che devi assolutamente conoscere

Don Matteo sta per ritornare su Rai 1: ecco le anticipazioni da non perdere della nuova stagione.

La quattordicesima stagione di Don Matteo sta per arrivare su Rai 1 e le anticipazioni rivelano dei colpi di scena inaspettati.

Non resta che scoprire cosa ha in serbo la fiction Rai: ecco cosa aspettarsi da questa nuova stagione.

Don Matteo 14: le anticipazioni della nuova stagione

Le notizie riguardo le riprese nelle location di Don Matteo avevano attirato le notizie dei fan, sempre più felici per il ritorno di una delle fiction Rai più amate di sempre.

L'addio di Terence Hill aveva creato un po' di malcontento nei fan, i quali però hanno avuto la possibilità di affezionarsi a Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

Tante sono le novità in arrivo nella nuova stagione: ecco cosa aspettarsi da Don Matteo 14.

Il nuovo capitano di Don Matteo 14: svelate le anticipazioni

Gli spettatori di Don Matteo dovranno prepararsi all'arrivo di un nuovo comandante in città: a Spoleto è pronto ad arrivare Diego Martini.

Il nuovo comandante dovrà fare i conti con la missione di riconquista della ex fidanzata, Vittoria Guidi, la PM con cui ha da poco chiuso una relazione.

Nella missione verrà guidato dal maresciallo Cecchini, il quale riuscirà a creare confusione all'interno di questa relazione, oltre che dargli un tetto dimostrando il suo affetto.

All'interno delle indagini, non mancherà la presenza di Don Massimo, il quale dovrà fare i conti in questa stagione con la sorella Giulia.

I suoi problemi con la giustizia non mancheranno come saranno anche molte le occasioni in cui Giulia avrà a che fare con il capitano.

Questo e molto altro accadrà nella quattordicesima stagione, che vedrà delle new entry nel cast della serie.

Le anticipazioni del cast di Don Matteo: tornano Anna e Marco?

Dopo aver svelato quando inizia Don Matteo, non resta che rivelare i nomi del cast di questa quattordicesima stagione.

Posto fisso è riservato per Nino Frassica che riveste i panni del Maresciallo Cecchini. il quale dovrà fare i conti con la nuova figura del comandante, interpretato da Eugenio Mastrandrea.

Raoul Bova ritorna nei panni di Don Massimo e in questa stagione avrà al suo fianco la figura della sorella Giulia, il cui ruolo spetta all'attrice Federica Sabatini.

Il volto della PM spetta invece a Gaia Messerklinger, una delle new entry di questa quattordicesima stagione.

Non è però detto che il pubblico debba salutare per sempre Anna e Marco e a rivelarlo sono gli stessi attori: nei loro profili social, spunta infatti un particolare video in cui hanno lasciato una speranza ai fan.

Sembra infatti che la coppia possa tornare in Don Matteo 14, non presenziando in tutte le puntate ma essendo ugualmente coinvolti nelle dinamiche della fiction.

