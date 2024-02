Il ritorno di una delle serie più amate dagli italiani: ecco quando inizia Don Matteo 14

La tredicesima stagione di Don Matteo porta la novità più grande e sconvolgente dalla prima messa in onda della serie, avvenuta nel 2000: dopo 23 anni i telespettatori hanno detto addio all'iconico Don Matteo interpretato da Terence Hill. Al suo posto un altro attore iconico: Raoul Bova, che è riuscito a conquistare un pubblico a tratti ostile verso un cambiamento di tale portata.

Don Matteo 13 ha quindi visto il nuovo prete, Don Massimo, prendere il posto di Don Matteo. I fan hanno così iniziato a conoscere il nuovo protagonista che sarà il personaggio principale anche nella quattordicesima stagione.

Quali saranno le novità di Don Matteo 14 e quando inizia? Ecco data di uscita, trama, cast e anticipazioni dell'attesissima serie.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

• Quando inizia Don Matteo 14?

• Il cast di Don Matteo 14

• Dove hanno girato Don Matteo?

• Quante puntate ha Don Matteo 14?

Quando inizia Don Matteo 14?

La data ufficiale di inizio della nuova stagione è il 14 marzo 2024. La fiction, come sempre, va in onda su Rai 1. Inoltre, è stato annunciato un raddoppio delle puntate martedì 28 maggio e giovedì 30 maggio, per tenere i telespettatori incollati allo schermo.

Il cast di Don Matteo 14

Immancabile il ritorno del nuovo protagonista Don Massimo interpretato da Raoul Bova. Torneranno anche gli storici personaggi del Maresciallo Cecchini, Natalina, Pippo e il segretario, interpretati da Nino Frassica, Nathalie Guetta e Francesco Scali.

Nella nuova stagione mancano, invece, Anna Riveri e Marco Nardi, interpretati da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

Nuovi volti però sbarcano nella serie, tra cui il Capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastandrea, e Vittoria Guidi che lavora come PM ed è interpretata da Gaia Messerklinger.

Trama e anticipazioni

Nella quattordicesima stagione viene svelato qualcosa in più sul conto di Don Massimo: ad animare la scena ci pensa la sorellastra del protagonista.

Non mancano neppure nuove trame amorose con l'arrivo del Capitano Diego, giunto a Spoleto con l'obiettivo di riconquistare l'ex Vittoria Guidi. Il nuovo capitano diventa il coinquilino di Cecchini Martini, con nuove avventure che lo aspettano. La sorellastra di Don Massimo, Giulia, si trova in città, accolta nella parrocchia dal fratello nonostante il passato turbolento legato a problemi con la giustizia.

Giulia e Don Massimo dovranno quindi confrontarsi con il loro passato. Riusciranno i due a recuperare il legame fraterno?

Dove hanno girato Don Matteo?

La fiction, per tutte le sue tredici stagioni, è stata ambientata in Umbria. Le prime otto stagioni sono state girate a Gubbio, mentre dalla nona alla tredicesima la location si è spostata a Spoleto.

Anche per le location della quattordicesima stagione ci si deve aspettare Spoleto come il principale luogo in cui vengono ambientati gli eventi.

Quante puntate ha Don Matteo 14?

Don Matteo 14 avrà un totale di 10 puntate da 100 minuti ciascuna, che andranno in onda in prima serata su Rai 1.

Le puntate si possono recuperare sulla piattaforma di RaiPlay, dove sono già presenti gli episodi delle scorse tredici stagioni.