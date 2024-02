Il ritorno inaspettato di Downton Abbey: ecco quando esce la nuova stagione

Tanti sono i fan che negli ultimi anni si sono affezionati a Downton Abbey, una delle serie più di successo di sempre, tant'è che è in arrivo una nuova stagione: ma quando esce? Dopo aver perso le speranze, parte ora l'indiscrezione per un inaspettato ritorno: scopriamo insieme tutti i dettagli.

1. Il ritorno inaspettato sullo schermo di Downton Abbey 2. Sono iniziate le riprese della settima stagione? 3. Quando esce la nuova stagione di Downton Abbey 4. Qual è l'ultima stagione di Downton Abbey? 5. Dove guardare Downton Abbey in Italia? 6. Cosa vedere dopo Downton Abbey?

Il ritorno inaspettato sullo schermo di Downton Abbey

Sono molto le serie tv in costume che hanno appassionato gli spettatori di tutto il mondo e, tra queste vi è indubbiamente Downton Abbey, uno dei più grandi successi di sempre nel mondo dello spettacolo.

Dopo otto anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio, il pubblico aveva ormai perso le speranze per un ritorno dei loro personaggi preferiti, eppure un'indiscrezione sembra confermare un futuro per la serie in costume.

Il popolare successo nato dal regista Julian Fellowes è destinato al suo ritorno sul piccolo schermo? Ecco cosa dicono le indiscrezioni...

Sono iniziate le riprese della settima stagione?

La fittizia Downton Abbey è il luogo in cui avvengono le principali dinamiche della serie in costume, raccontando le vicende della famiglia Crawley.

Gli spettatori si sono così appassionati alle storie d'amore e alle avventure delle vite dei protagonisti, approfonditi anche nei due film usciti a seguito.

L'indiscrezione per una settima stagione arriva direttamente dal Daily Mail: secondo il tabloid inglese, le riprese sarebbero iniziate in gran segreto e gli stessi attori sembrano aver firmato un patto per mantenere un alone di mistero attorno al progetto.

Quando esce la nuova stagione di Downton Abbey

Il regista di Downton Abbey non aveva mai negato del tutto un probabile ritorno della serie, lasciando così molti spettatori col fiato sospeso:

Ho detto addio a Downton Abbey tante volte e ho scritto l'ultima scena circa sei o sette volte. Ora ho perso l'abitudine di fare dichiarazioni definitive sul fatto che sia finito.

L'indiscrezione al momento non conferma del tutto la produzione di una nuova stagione, data anche l'incertezza riguardo il cast che dovrebbe prendere parte alla serie.

Non si sa infatti se i volti noti, come Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern e Joanne Froggatt, possano essere presenti anche in un'eventuale settima stagione.

Dall'Inghilterra però arrivano voci più fiduciose in merito al ritorno di Downton Abbey e, dopo aver rivelato quando esce Il simpatizzante, non resta che ipotizzare quando possa uscire la serie britannica.

Se tutto dovesse andare come previsto, le riprese potrebbero terminare a breve affinché la serie possa uscire entro la fine del 2024.

Qual è l'ultima stagione di Downton Abbey?

Almeno per il momento, la sesta stagione della serie televisiva Downton Abbey è anche l'ultima.

È composta da 9 episodi ed è stata trasmessa per la prima volta dal 20 settembre 2015.

Dove guardare Downton Abbey in Italia?

Nel nostro Paese Downton Abbey è disponibile su Amazon Prime Video. La serie tv originaria, ideata da Julian Fellowes e prodotta in Inghilterra dal 2010 al 2015,

Cosa vedere dopo Downton Abbey?

Se ti è piaciuto Downton Abbey, potresti optare per un'altra serie che rispecchi i tuoi gusti. Quindi cosa scegliere?

"Belgravia" la declinazione in sei puntate dell’omonimo romanzo di Julian Fellowes (la stessa regista di Downton Abbey) potrebbe fare al caso tuo.