Dreams and Realities, il finale della serie tv turca: ecco chi ha ucciso Meryem

Pur essendo partita un po' in sordina, Dreams and Realities - La Forza dei Sogni sta riscuotendo parecchio successo. La serie tv turca, disponibile su Mediaset Infinity, è arrivata al finale. Vediamo, finalmente, chi ha ucciso Meryem.

Dreams and Realities verso il finale: chi ha ucciso Meryem?

Disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, Dreams and Realities – La Forza dei Sogni è la soap turca del momento. I telespettatori, dopo essersi affezionati a Cherry Season, Daydreamer e Terra Amara, si sono pian piano fatti prendere anche da questo nuovo titolo. Pur non essendo andato in scena in televisione, ma solo in streaming, sta riscuotendo parecchio successo. Arrivati al finale, i fan hanno potuto finalmente soddisfare la loro curiosità e scoprire chi ha ucciso Meryem.

La sua morte è stata protagonista fin dalla prima puntata di Dreams and Realities. Günes, la giovane avvocatessa che sogna di diventare una scrittrice famosa, ha lavorato alacremente per dimostrare che l'amica non si è suicidata. Secondo lei, ad ucciderla potrebbe essere stata Mehyes. Quest'ultima lavora nel suo studio legale e ha fatto di tutto per metterle il bastone tra le ruote nelle indagini che riguardano la scomparsa dell'amica. A confermare la sua tesi c'è un incidente stradale che la vede coinvolta in prima persona.

Appoggiata dalle amiche, Günes decide di fare irruzione nello studio di Mehyes per costringerla a confessare l'omicidio. La giovane, però, ammette di non avere nulla a che fare con la morte di Meryem. Si è comportata così solo per non perdere il lavoro e non finire in prigione. A questo punto, Mehves confessa che Meryem era coinvolta in attività illegali che riguardavano entrambi i suoi lavori e mostra alle ragazze tutte le prove.

Dreams and Realities: un flashback mostra chi ha ucciso Meryem

Dopo la confessione di Mehves arriva un flashback, che fa scoprire che l'assassino di Meryem è un uomo. Secondo Mehves è qualcuno coinvolto nei traffici illegali in cui lei era immersa. Günes e le amiche restano sconvolte nello scoprire che la loro Meryem aveva una doppia vita che loro ignoravano completamente.

Dreams and Realities – La Forza dei Sogni si conclude con un finale aperto. Non viene svelata l'identità di chi ha ucciso Meryem, per cui la domanda sorge spontanea: ci sarà un secondo capitolo della serie? Conosciamo i motivi per cui la ragazza è morta, ma non si può escludere che ci siano altre persone coinvolte nell'omicidio. Eppure, i vertici di beIN CONNECT hanno smentito l'arrivo di una nuova stagione.

La soap turca, quindi, si conclude con un finale aperto che, senza un secondo capitolo, lascia un po' l'amaro in bocca. Purtroppo, da beIN CONNECT hanno fatto sapere che non ci sono speranze: Dreams and Realities ha proprio chiuso i battenti.

Quante puntate ha Dreams and Realities?

La serie tv turca Dreams and Realities – La Forza dei Sogni è composta da un totale di 26 puntate.