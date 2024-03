Dreams and Realities: quante puntate sono, trama e cast

In streaming su Mediaset Infinity, la serie tv turca Dreams and Realities - La Forza dei Sogni sta appassionando il grande pubblico. Riuscirà ad avere lo stesso successo di Terra Amara? In attesa di scoprirlo, vediamo la trama e quante puntate sono.

Dreams and Realities - La Forza dei Sogni: quante puntate sono?

Il pubblico italiano continua ad apprezzare le serie tv turche e Mediaset non può fare altro che cavalcare l'onda. Mentre su Canale 5 Terra Amara si avvia verso il finale e Endless Love sta per debuttare, in streaming su Mediaset Infinity c'è Dreams and Realities – La Forza dei Sogni. Si tratta di una commedia romantica con un pizzico di thriller che non gusta mai. Prima di vedere quante puntate sono, diamo uno sguardo alla trama.

Al centro di Dreams and Realities ci sono cinque amiche: Dicle, Güneş, Setenay, Melike e Meryem. Arrivano dai quartieri medio bassi di Istanbul, non hanno famiglie ricche alle spalle e per raggiungere i loro sogni devono lottare. La loro vita, già in salita, viene sconvolta dalla morte di Meryem. Quest'ultima desiderava una casa ai piani alti di Istanbul, ma si è ritrovata a vivere in un piano interrato e a lavorare come contabile in uno studio legale.

La morte di Meryem è misteriosa e inevitabilmente va a rompere gli equilibri di Dicle, Güneş, Setenay e Melike. Le protagoniste di Dreams and Realities hanno un dubbio e devono assolutamente trovare una risposta: l'amica è stata uccisa o si è suicidata? La serie tv turca è disponibile su Mediaset Infinity e, al momento, sono state realizzate 26 puntate.

Dreams and Realities: il cast e dove vedere la serie tv

Il cast di Dreams and Realities vanta un'attrice molto amata dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Özge Gürel, già vista in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Cherry Season. Gli altri protagonisti sono: Aybüke Pusat (Güneş), Melisa Aslı Pamuk (Melike), Yeşim Ceren Boz (Melike), Beyza Sekerci (Meryem), Serkay Tütüncü, Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz, Alican Aytekin e Halil Ibrahim Kurum.

Al momento, Dreams and Realities – La forza dei sogni è disponibile solo in streaming su Mediaset Infinity. Per accedere alla piattaforma non è necessario sottoscrivere un abbonamento. A differenza di Infinity+, è del tutto gratuita. E' accessibile da browser, dall'app dedicata e tramite Sky Q.

Durante le prime cinque puntate di Dreams and Realities vengono presentate le protagoniste. Dicle sogna di lavorare nell'editoria, ma si deve accontentare di un suo blog e di un impiego come produttrice di insegne. Güneş sperava di diventare un avvocato affermato, ma si occupa di pignoramenti. Setenay lavora in una galleria di seconda classe e spera di trasformarsi in critica d'arte. Melike è un'agente immobiliare che desidera costruire residenze di lusso. Infine, Meryem è impiegata come contabile presso uno studio legale.