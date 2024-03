Dreams and Realities: quando esce la seconda stagione? Ecco la risposta che non ti aspetti

La soap turca di casa Mediaset che ha conquistato gli spettatori ha lasciato molte domande in sospeso: ecco quello che c'è da sapere sulla seconda stagione di Dreams and Realities.

Chi ha ucciso Meryem? Questa la domanda che si sono posti tutti gli spettatori di Dreams and Realities, soap turca che ha conquistato Mediaset. Tanta è la curiosità sul seguito della serie: ecco quando esce la seconda stagione di Dreams and Realities.

Dreams and Realities, il mistero della soap turca

Il mistero è protagonista di Dreams and Realities, soap turca che ha conquistato gli spettatori Mediaset.

Sin dalla prima puntata gli occhi sono stati puntati su Meryem e sulla sua tragica morte, su cui hanno indagato le quattro protagoniste della soap, come dimostra anche la spiegazione del finale di Dreams and Realities.

Niente però sembra andare come previsto: tanti sono gli indiziati su cui vengono puntati i riflettori, lasciando di stucco gli spettatori.

Il finale aperto di Dreams and Realities

Le indagini in corso lungo le puntate di Dreams and Realities hanno coinvolto tutti gli spettatori della soap turca.

Molta è stata la curiosità riguardo il finale di stagione che ha lasciato tutti col fiato sospeso: le indagini elaborate durante le puntate sono state infatti smentite a causa del passato sconosciuto di Meryem.

L'ultima puntata ha però lanciato un enorme dubbio: l'identità dell'assassino di Meryem, infatti, non è stata rivelata, lasciando il finale in sospeso.

Tanta è ora la curiosità riguardo un probabile continuo della serie con una seconda stagione: ecco tutti i dettagli.

Quando esce la seconda stagione di Dreams and Realities?

Sono molti gli spettatori in attesa di una risposta in merito alla seconda stagione di Dreams and Realities, una delle soap turche più viste degli ultimi anni.

Trasmessa nel 2022 in Turchia, la soap era stata confermata per una seconda stagione, dando così avvio alla fase di pre-produzione.

Arriva però una notizia come un fulmine a ciel sereno: i vertici della beIN CONNECT hanno infatti svelato la chiusura ufficiale della serie, decidendo di non proseguire con una seconda stagione.

La motivazione di questa scelta non è stata svelata, lasciando così gli spettatori in un profondo stato di delusione data la mancanza di un suo continuo.

Leggi anche: The Gentlemen 2, cosa si sa davvero sul rinnovo e l'uscita della seconda stagione