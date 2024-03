Dreams and Realities, la spiegazione del finale che ha lasciato tutti col fiato sospeso

La soap turca è giunta al finale di stagione e tanti sono i fan con delle domande in sospeso: ecco la spiegazione dell'ultima puntata di Dreams and Realities.

La soap opera turca del momento è giunta alla sua ultima puntata, mantenendo tutti gli spettatori con lo sguardo incollato al piccolo schermo. Tanta è la curiosità riguardo il finale di stagione di Dreams and Realities: ecco la spiegazione dell'ultima puntata.

La soap turca dai numeri record

Mistero e amore sono protagonisti di Dreams and Realities, la serie turca che ha conquistato gli spettatori nel corso della prima stagione.

Le serie lascia così il posto a un'altra soap turca, Endless Love, il cui inizio su Canele 5 lascerà tutti gli spettatori col fiato sospeso.

Sono però ancora molte le domande rimaste in sospeso dopo il finale di stagione di Dreams and Realities: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il finale di stagione di Dreams and Realities

Le puntate di Dreams and Realities hanno intrattenuto gli spettatori nel corso delle settimane, affezionandosi sempre più alle vicende dei protagonisti.

Il primo appuntamento ha immerso il pubblico nel cuore di una vicenda misteriosa: chi ha ucciso Meryem?

Alla ricerca della verità sono 4 ragazze, le quali entrano così a far parte di una situazione più grande di loro in cui ogni indizio si rivela fondamentale per raggiungere la verità.

Dreams and Realities, la spiegazione del finale

L'avvocatessa con il sogno di diventare una scrittrice famosa, Günes, è a un passo dalla verità. Nel corso dell'ultima puntata, sono tanti gli indizi che la portano a una sconvolgente verità: l'amica non si è tolta la vita ma a compiere il misfatto è stata Mehves.

Lavorando però insieme nello stesso studio legale, la ragazza fa di tutto per intralciare le indagini e il sospetto aumenta dopo un incidente che vede coinvolta proprio Günes.

Messa sotto accusa, Mehves rivela però di non aver ucciso Meryem, svelando che il suo unico obiettivo fosse quello di non finire in prigione.

Chi ha ucciso Meryem in Dreams and Realities?

Una rivelazione è pronta a sconvolgere tutte le indagini delle quattro protagoniste: Mehves, infatti, rivela che Meryem era coinvolta in attività illecite.

Corrono così in soccorso degli spettatori dei flashback, i quali mostrano che l'artefice del delitto è un uomo, probabilmente coinvolto nelle attività losche di Meryem.

Non c'è però neanche il tempo per essere sconvolti: Dreams and Realities giunge ai titoli di coda, senza rivelare chi possa essere stato l'assassino di Meryem.

Sono quindi ancora molti i dubbi in sospeso: tutti possono aver avuto un ruolo in questo delitto, ma ancora nessuno è stato punito, lasciando così l'artefice a piede libero.

