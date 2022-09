Il richiestissimo attore Can Yaman sarà il protagonista in una nuova serie tv in arrivo nelle nostre case. Vediamo la trama, il cast e qualche anticipazione.

Can Yaman è famoso soprattutto per la sua partecipazione a soap pomeridiane come Bitter Sweet e DayDreamer, ma l’attore e modello turco sta iniziando a farsi conoscere anche da altri tipi di pubblico.

Infatti, negli ultimi anni ha iniziato a recitare in serie tv con un taglio un po’ diverso, come dimostra il suo cameo in un episodio di Che Dio ci aiuti 6 andato in onda nel 2021, ma anche la serie tv che lo vede protagonista, di cui parleremo in questo articolo: El Turco.

Scopriamo insieme di cosa si tratta, quando andrà in onda e dove vederla.

Trama e cast di El Turco: Greta Ferro co-protagonista?

Per quanto riguarda la trama, sappiamo che il regista Ay Yapım si è basato interamente su “El Turco”, romanzo dello scrittore di origini turche Orhan Yeniaras, che narra dell’ufficiale turco Balaban Aga, fuggito fino a Moena, in provincia di Trento, dopo essere stato fatto prigioniero nel corso dell’Assedio di Vienna del 1638.

Can Yaman interpreterà appunto il protagonista, Balaban Aga, ma ancora molti dubbi riguardano la sua controparte femminile, Gloria, che oltre ad essere un personaggio importante nella vicenda potrebbe anche diventare interesse amoroso del protagonista.

All’inizio si pensava che la parte di Gloria sarebbe spettata all’attrice turca Hande Erçel, ma quest’ultima avrebbe rifiutato perché sarebbe stata pagata molto meno rispetto a Can Yaman. In seguito si è pensato alla modella e attrice italiana Greta Ferro, ma la notizia non è mai stata né smentita né confermata, pertanto non ci resta altro da fare che aspettare per saperne di più.

Quando esce e dove vedere la nuova serie con Can Yaman

Per quanto riguarda la piattaforma di lancio non ci troviamo davanti al piccolo schermo, come sarà invece per l’altra serie tv che vede come protagonista Can Yaman, Viola come il mare. Infatti sappiamo che El Turco andrà in onda in esclusiva su Disney Plus, anche se non si sa ancora bene quando.

Infatti le riprese inizieranno proprio questo mese ed è l’attore stesso che ce lo conferma, annunciando il suo trasferimento per sei mesi a Budapest, in Ungheria, dove appunto verrà girata la serie. Nella capitale ungherese Can Yaman dovrà anche sottoporsi ad allenamenti speciali quali tiro con l’arco, uso della spada ed infine equitazione.

La nuova serie targata Disney Plus, inoltre, avrà un taglio internazionale, infatti gli attori reciteranno interamente in lingua inglese, una sfida che Can Yaman affronta con un po’ di timore. Qualche indiscrezione, infine, ci fa pensare che Disney Plus stia già pensando a degli spin off per poter sfruttare fino in fondo la vicenda.