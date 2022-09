All’evento virtuale TUDUM ci sono stati numerosi annunci che hanno reso felice i fan delle serie tv e dei figli originali di Netflix. È stato un evento di portata mondiale che ha permesso di anticipare le prossime uscite. Si va dai film, come il nuovo film su Enola Holmes, e la data di uscita di serie conclamate, quali The Crown, Emily in Paris e molte altre.

Tra le serie tv più attese c’è sicuramente la sesta stagione di Elite, il prodotto originale di Netflix nato in Spagna ma che ha spopolato in tutto il mondo, compresa l’Italia. Vediamo nel dettaglio le novità.

Quando esce Elite 6 e dove vederlo

Elite 6 è una serie tv prodotta da Netflix, pertanto sarà disponibile in tutti i Paesi in cui è attiva la piattaforma di streaming. La data di uscita è prevista per il prossimo 18 Novembre 2022.

Come per le precedenti stagioni, anche questa avrà otto episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno.

Trama e cast, qualche anticipazione sulla nuova stagione

La trama della nuova stagione coinvolgerà sempre i ragazzi che studiano nel liceo Las Encinas. In seguito alla festa di capodanno di Philippe e la fuga di Guzman, storia tra Samuel e Ari potrebbe essere messa in pericolo dal segreto della morte di Armando. Omar cerca di riprendersi dalla rottura con Ander e Rebeka cerca di scoprire sé stessa. Ci sarà l’arrivo di un nuovo personaggio Bilial che cambierà le carte in regola. Ma non solo. Il caos arriverà con due nuovi studenti. Isadora e Iván. Il loro ingresso non passerà di certo inosservato.

Per quanto riguarda il cast completo di Elite 6, abbiamo: Georgina Amorós, Claudia Salas, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín. Le new entry sono: Valentina Zenere, André Lamoglia e Adam Nourou, ma anche Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana, Ander Puig e Carmen Arrufat.

