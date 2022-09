Emily in Paris è in arrivo con la terza stagione su Netflix. Il colosso streaming ne ha dato l’annuncio ufficiale. Ecco la trama, il cast, la data di uscita e tutte le anticipazioni della serie tv con Lily Collins.

La terza stagione di Emily in Paris sta arrivando su Netflix. A darne l’annuncio è stata la piattaforma di streaming che ha rilasciato non solo la data ufficiale, ma anche il trailer sul suo canale YouTube.

Nei giorni scorsi si è tenuto l’evento virtuale organizzato da Netflix TUDUM in cui ci sono state le anticipazioni sulle serie tv più attese per questa nuova stagione televisiva.

Anticipazioni di Emily in Paris 3 e cast completo

Giunta alla terza stagione, Emily in Paris per i suoi nuovi episodi vede Emily alle prese con la sua vita parigina. La seconda stagione si era conclusa con il fidanzato Alfie che di ritorno da Londra aveva confessato a Emily di voler provare a far funzionare la relazione a distanza, considerando le sue intenzioni di ritornare in Inghilterra.

Ma Emily sente ancora qualcosa per Gabriel, il quale, però, torna insieme a Cami. In ultimo, la protagonista dovrà decidere circa il suo futuro lavorativo dopo aver ricevuto un’importante proposta lavorativa. Sylvie, infatti, ha chiesto a Emily di lasciare l’agenzia di marketing Savoir per un nuovo lavoro.

Il cast completo della serie tv include: Lily Collins, Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, con la partecipazione straordinaria di Kate Walsh. Ma non mancano i nuovi arrivi, tra i quali figurano Lucien Laviscount, Jeremy O. Harris e Arnaud Binard.

Quando esce Emily in Paris 3

Emily in Paris 3 uscirà il prossimo 21 Dicembre 2022, in concomitanza con l'inizio delle festività natalizie.

Per quel che riguarda il numero di episodi di questa terza stagione, non è stato reso noto. Tuttavia, le precedenti stagioni hanno avuto dieci episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno. Quindi, si presume che Netflix abbia ordinato lo stesso numero di episodi anche per la terza stagione.

