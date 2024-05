Emily in Paris va verso la sua chiusura, con la celebre serie Netflix che pare chiuderà i battenti con la quarta stagione, la quale si farà dopo il successo incredibile delle prime tre che hanno fatto incetta di visualizzazioni nel corso degli anni.

Ma quando esce Emily in Paris 4? I fan della serie potrebbero non dover aspettare troppo, con le riprese che sono già in corso a… Roma.

Emily in Paris 4 si farà

Costretta per lavoro a lasciare gli Stati Uniti e il suo fidanzato, la giovane Emily si trova a mettersi alla prova e a scoprire se stessa, da sola a Parigi. Nuovi amici, nuovi amori, avventure e sfide professionali si susseguono con la romanticissima capitale francese a fare da sfondo.

Questa a grandi linee la trama del format che continua a riscuotere successo.

É uscita da pochissimo la terza stagione, eppure già ci si chiede se e quando uscirà il quarto capitolo delle avventure di Emily a Parigi.

I fan possono stare tranquilli, la quarta stagione si farà, era già stata confermata prima ancora dell’uscita delle ultime puntate, segno che evidentemente ci sarà modo di capire come andranno a chiudersi tutte le varie trame e sotto trame che si sono composte nel corso di queste prime tre stagioni.

Leggi anche: Emily in Paris 3, la recensione (senza spoiler)

Trama, cast e qualche anticipazione

Per quanto riguarda la trama della prossima stagione, ci si aspetta che i nuovi episodi ci aiuteranno a scoprire come evolveranno i rapporti tra i protagonisti della serie e come riusciranno ad affrontare i problemi e le sfide rimasti aperti al termine della terza stagione.

Non è da escludere che qualche nuovo personaggio possa unirsi al cast per portare delle novità all’interno della storia, ma a quanto pare invece, il cast principale rimarrebbe confermato.

Dovremmo dunque rivedere:

Lily Collins , nei panni della sognatrice Emily, in cerca del suo posto nel mondo;

Lucas Bravo , nel ruolo dello chef Gabriel;

Lucien Laviscount , tornerà nei panni di Alfie;

Philippine Leroy Beaulieu , Sylvie;

Samuel Arnold nel ruolo di Julien;

Camille Razat è Camille

Bruno Gouery, nel ruolo di Luc.

Anche il format dovrebbe essere confermato e rinnovato, rimanendo come nelle precedenti stagioni, ovvero 10 puntate dalla durata di 30 minuti ciascuna.

Emily in Paris 4, in corso le riprese a Roma

Come testimoniato dalle foto pubblicate sui social da Lily Collins, attrice che interpreta Emily Cooper, il cast si è recato a Roma per registrare una parte della quarta stagione in cui potremmo vedere la protagonista diventare una novella Audrey Hepburn in Vacanze romane, con tanto di gelato, giro in Vespa tra i monumenti e forse chissà anche un flirt italiano.

Intanto a suggerire la conclusione della serie sarebbe il party organizzato per l’addio a Parigi al quale ha preso parte il cast e che suona come un addio alla città che ha fatto da sfondo alle vicende di Emily nel corso degli ultimi anni.

Quando esce Emily in Paris 4

Per quel che riguarda l’uscita nella quarta stagione non abbiamo ancora certezze, con gli sviluppi sulle riprese che ci permettono però di prevede il 2025 come anno di uscita più probabile, anche se, se come vociferato Pierre Cadeau diventerà stilista per le Olimpiadi, la serie potrebbe già arrivare tra fine luglio e metà agosto 2024.

Leggi anche: Le serie tv di maggio 2024: i titoli imperdibili in uscita sulle diverse piattaforme