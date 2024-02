L'arrivo di Endless Love dopo Terra Amara: le anticipazioni della nuova soap di Canale 5

In arrivo su Canale 5 una soap turca che farà emozionare gli spettatori: scopriamo insieme tutte le anticipazioni di Endless Love.

Terra Amara è pronta a salutare gli spettatori di Canale 5 dopo alcuni mesi di grande successo: la tristezza è però momentanea dato l'imminente arrivo di una nuova serie turca.

L'attesa è alle stelle per Endless Love e le anticipazioni rivelano dei colpi di scena da urlo che faranno innamorare tutti gli spettatori.

Endless Love: la nuova serie turca in arrivo su Canale 5

Sono tanti i mesi in cui gli spettatori di Canale 5 hanno potuto affezionarsi ai protagonisti di Terra Amara, soap che ha attirato sempre più l'attenzione del pubblico.

Diversi i prodotti della Turchia che riscontrano grande successo in Italia, lanciano dei talenti come Can Yaman, uno dei volti più noti nel mondo della serialità di Canale 5.

I fan di Terra Amara devono ora prepararsi a dire addio alla soap in dirittura d'arrivo, potendo però gioire per l'arrivo di una nuova fiction che conquisterà il loro cuore.

Le anticipazioni di Endless Love, la soap che sostituirà Terra Amara

Dopo aver rivelato quando inizia Endless Love, non resta che addentrarci nel vivo della soap, svelando tutte le anticipazioni a riguardo.

La serie, trasmessa dal 2015 al 2017 in Turchia, ha riscontrato già molto successo nel resto del mondo, venendo acquistata da centinaia di Paesi e, tra questi rientra l'Italia.

Non è finita qui: agli Emmy Awards, Endless Love ha ricevuto il premio come miglior telenovela, confermando il successo che la rende la soap più vista al mondo, venendo doppiata in 50 lingue.

Non resta allora che scoprire tutti i dettagli sulla trama.

Endless Love: le anticipazioni da urlo della trama

Sul piccolo schermo arriveranno due particolari protagonisti: Nihan e Kemal sono due studenti i quali, dopo essersi casualmente incontrati, intraprendono una relazione.

La loro storia d'amore verrà però ostacolata a causa delle diverse condizioni sociali: la famiglia della giovane è infatti benestante, costringendo Nihan a sposare un altro uomo.

Il loro destino prosegue così lungo due linee parallele, fin quando Nihan e Kemal si rincontreranno qualche anno dopo, dimostrando come i loro sentimenti non siano del tutto sfumati.

Questo e molto altro verrà portato in scena in Endless Love, serie turca che indubbiamente conquisterà gli spettatori di Canale 5.

