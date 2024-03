Endless Love, ecco l'incredibile cast dell'attesissima nuova soap turca di Canale 5

Endless Love, nota anche con il suo nome originale "Kara Sevda", racconta la storia d'amore burrascosa tra Nihan e Kemal. I due giovani, che vivono a Istanbul, sono follemente innamorati, ma dovranno fare i conti con la famiglia di Niahn, che sarà un ostacolo insormontabile per il loro amore.

La storia raccontata dalla soap è ricca di colpi di scena e intrighi e, non è a caso, è la serie tv turca più vista al mondo. Infatti, è stata esportata in ben 110 Paesi, doppiata in oltre 50 lingue e ha anche vinto il premio come Miglior Telenovela agli International Emmy Award. Scopriamo i membri del cast della nuova serie di Canale 5 Endless Love.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Endless Love sbarca su Canale 5, il cast: chi è Nihan? 2. Chi è Kemal di Endless Love? 3. Gli altri membri del cast 4. Endless Love Canale 5, quando inizia? 5. Endless Love, quante puntate sono 6. Dove vedere Kara Sevda

Endless Love sbarca su Canale 5, il cast: chi è Nihan?

Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un'attrice. Per questo motivo, ha studiato teatro all'Università di Yeditepe e ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 2005, recitando in uno spot pubblicitario.

L’anno successivo, quando aveva 14 anni, ha debuttato come attrice nel film "İlk Aşk", che l'ha portata a vincere il premio come “Giovane attrice promettente”, il primo della sua carriera. Da allora, ha preso parte sia a show per il piccolo schelmo sia a film per il cinema.

A luglio 2016 ha sposato Kadir Doğulu, conosciuto sul set di Fatih Harbiye nel 2013.

Chi è Kemal di Endless Love?

Burak Özçivit, che veste i panni di Kemal nella serie, è nato il 24 dicembre 1984 a Istanbul. Ha iniziato la sua carriera come modello e nel 2005 si è classificato al primo posto al concorso di bellezza “Best Model of Turkey”, ottenendo così notorietà nel suo Paese e a livello internazionale.

Nel 2006 ha esordito in campo televisivo, lavorando alla serie TV Eksi 18. Successivamente, ha interpretato diversi ruoli sia in pellicole per il grande schermo sia in serie TV.

L’attore nel 2017 ha sposato Fahriye Evcen, conosciuta sul set di Çalıkuşu. La coppia ha avuto il primo figlio nel 2019, mentre il secondo è nato nel 2023.

Gli altri membri del cast

Oltre ai due personaggi principali, nel cast del serial televisivo troviamo molti volti che saranno sicuramente noti a chi è appassionato di programmi turchi. In particolare:

• Kaan Urgancioglu

• Orhan Guner

• Nese Baykent

• Zeyno Eracar

• Ruzgar Aksoy

• Hazal Filiz Kucukkose

• Burak Sergen

Endless Love su Canale 5, quando inizia?

Endless Love prende il posto di Terra Amara a partire da lunedì 11 marzo 2024.

La nuova serie tv turca occupa il medesimo spazio della soap con protagonista Zuleya. Quindi viene trasmessa subito dopo Beautiful, dalle ore 14:10 fino alle 14:45, quando inizia Uomini e Donne.

Endless Love, quante puntate sono

Endless Love è andata in onda in Turchia per la prima volta nel 2015, ed è composta da due stagioni, per un totale di 74 episodi, 35 per la prima e 39 per la seconda.

Dove vedere Kara Sevda

Endless Love, "Kara Sevda" in lingua originale, è in onda su Canale 5 e disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stando alle anticipazioni, puntata dopo puntata, la nuova soap turca è destinata ad appassionare moltissimo i telespettatori.