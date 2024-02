Endless Love su Canale 5: ecco quando inizia la nuova serie tv turca

Mediaset ha deciso di continuare a sfruttare l'amore degli italiani per le sere tv turche e sta per lanciare un nuovo titolo. Stiamo parlando di Endless Love, che andrà in onda su Canale 5 al termine di Terra Amara. Vediamo quando inizia e la trama.

Endless Love su Canale 5: quando inizia la nuova serie turca?

Terra Amara sta per chiudere i battenti. La soap opera turca ha debuttato su Canale 5 nel mese di luglio del 2022 e, dopo aver appassionato gli italiani, si appresta ad andare in onda con la puntata finale. Mediaset, visto il grande amore del pubblico per le produzioni turche, ha deciso di sfoderare un altro titolo made in Turchia: Kara Sevda, che sbarcherà in Italia con il titolo Endless Love. Quando inizia?

Il Biscione non ha ancora ufficializzato la data del debutto, ma possiamo comunque ipotizzarla. Considerando che Terra Amara chiuderà i battenti a metà marzo, Endless Love dovrebbe iniziare lunedì 18 marzo, al massimo il 25 marzo.

La nuova serie tv turca andrà ad occupare lo stesso spazio della soap con protagonista Zuleya. Pertanto, sarà trasmessa subito dopo Beautiful, dalle ore 14:10 fino alle 14:45, quando inizia Uomini e Donne. Endless Love è composta da due stagioni, per un totale di 74 episodi. In Turchia è andata in onda nel 2015.

Endless Love: la trama della nuova serie tv di Canale 5

La trama di Endless Love vede al centro della scena la storia d'amore tra Nihan e Kemal, due studenti che si incontrano casualmente a bordo di un autobus. Sono follemente innamorati l'uno dell'altra, ma Nihan, a causa di una serie di segreti familiari, si vede costretta a rinunciare a Kemal.

Nihan proviene da una famiglia benestante che nell'ultimo periodo sta vivendo serie difficoltà finanziare. E' per questo che sua madre le impone di sposare Emir Kozcuoğlu. Quest'ultimo è un buon partito e l'unione potrebbe consentire alla ragazza di risollevare le sorti dei suoi genitori.

Nihan e Kemal si ritrovano dopo cinque anni e diventano protagonisti di una serie di eventi difficili da controllare. In Turchia, Endless Love ha avuto un enorme successo. La serie, esportata in ben 110 Paesi, è stata trasmessa dal 2015 al 2017 e ha vinto il premio come Miglior Telenovela agli International Emmy Award. Ad oggi, è stata doppiata in oltre 50 lingue diverse ed è la serie tv turca più vista al mondo.