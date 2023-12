Da Friends a The Office, sono questi gli episodi di Natale più belli delle serie tv cult

Natale è alle porte e solitamente questo significa avere più tempo per ritrovare amici e parenti. Inoltre, per molti è un'occasione per rallentare e avere più tempo per sé, staccando la spina dalla routine di tutti i giorni. E perché non recuperare le energie guardando qualche serie tv? Non a caso, è uno dei modi più diffusi per rilassarsi e scappare dalla frenesia quotidiana.

Se ami l'atmosfera natalizia poi, perché non gustarla anche sul piccolo schermo? Ogni serie tv che si rispetti ha dedicato almeno un episodio al Natale. Pertanto, guardare un episodio dedicato alle festività natalizie seduti sul divano in compagnia dei propri cari è un ottimo modo per trascorrere le serate in spensieratezza. Ecco la lista degli episodi di Natale più belli di sempre, che sono diventati iconici nella lunga lista delle serie tv cult più amate nel mondo.

Se ami le serie tv, ecco la lista degli episodi di Natale più belli che non puoi perderti assolutamente

Si sa, il Natale è una delle festività preferite non solo in Italia, ma anche all'estero. L'albero di Natale da addobbare, le luci, il presepe, i regali, le case addobbate a festa mettono allegria e buonumore. Le serie tv, essendo lo specchio della realtà, non possono non dedicare almeno un episodio a questa festività. Ci sono serie durate anni che hanno avuto modo di dedicare anche più di un episodio al Natale. Altre ancora sono ambientate esclusivamente in questo periodo.

Le serie tv cult che hanno dedicato un episodio al Natale e meritano di essere viste (e riviste) sono:

• The Big Bang Theory . La serie tv ha ben 12 stagioni e ha dedicato molti episodi al Natale. In ognuna di esse Sheldon, uno dei personaggi più iconici di sempre, ha manifestato la sua repulsione verso questa festività che altro non è che una convenzione sociale. Ma alla fine anche lui apprezza il Natale quando Penny gli regala un tovagliolo con la firma di Leonard Nimoy, celebre attore di Star Wars, di cui Sheldon è appassionato

• Dawson's Creek . Stiamo parlando della serie tv per eccellenza che ha segnato un'epoca. Da menzionare è l'episodio in cui Joey riceve in regalo una foto in bianco e nero che la ritrae con Pacey, scattata da Dawson

• Glee . Il teen drama musicale ha tuttora milioni di fan che cantano le canzoni dello show. Negli episodi dedicati al Natale i ragazzi della William McKinley High School hanno intonato canzoni natalizie in versione moderna. La serie è perfetta per chi ama la musica e cantare insieme ai protagonisti

• Friends . Quando si parla di serie tv, non si può non citare Friends. In ogni stagione, c'è un episodio sul Natale, ma il più iconico sicuramente è uno. Inutile negarlo: l'episodio in cui Ross si traveste da Armadillo perché il costume di Babbo Natale non era disponibile è entrato nella storia

• The O.C. . Il teen drama nella prima stagione festeggia il Natale in una versione speciale, ossia insieme al Hannukkah, la festività ebraica, dando vita al Chrismukkah

• Ted Lasso . Serie tv recente che ha fatto incetta di riconoscimenti, ha dedicato un episodio al Natale. Per l'occasione, Roy, dal carattere burbero e solitamente non affettivo, insieme alla fidanzata Keeley e alla nipotina sono protagonisti di un episodio dolcissimo. Inoltre, Rebecca chiede l'aiuto di Ted per una missione segreta e per fargli dimenticare la lontananza da casa e il suo primo Natale da divorziato. Questa serie, nonostante abbia soltanto tre stagioni, è un gioiellino da guardare e fa parte delle sette serie tv del momento da godersi nel fine settimana

• Virgin River 5. Disponibile su Netflix, ha chiuso la stagione regalando ai fan un finale aperto. Gli episodi 11 e 12, infatti, sono ambientati durante le feste natalizie, tra lucine, pupazzi di neve e decorazioni meravigliose.

Anche i cartoon amano il Natale

Non solo serie tv cult: anche i cartoon non possono trascurare le festività natalizie. E così da I Simpson ad American Dad!, sono tante le serie animate che hanno dedicato almeno un episodio a Santa Claus, spesso in maniera piuttosto divertente e irriverente.

Insomma, la lista è lunghissima: non ti resta che sederti comodamente sul divano e iniziare la maratona di serie tv. Buona visione!