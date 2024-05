Scoppia la guerra, la popolazione degli Stati Uniti è decimata e chi è rimasto deve sopravvivere in una realtà dispotica: questa è la storia di Fallout, serie disponibile su Prime Video. Se non siete in grado di digerire la vista del sangue, forse non fa al caso vostro. Tuttavia in una serie ispirata dall’omonimo videogioco, come ogni videogioco post-apocalittico che si rispetti, non possono mancare le scene violente. In Fallout persino la scena del dito ha un significato profondo: ecco di cosa si tratta.

Fallout, la storia dei protagonsiti

Fallout è ambientato 200 anni dopo lo scoppio della Grande Guerra, che lascia il pianeta completamente devastato e i pochi cittadini sopravvissuti sono costretti a vivere nei Vault, rifugi di protezione nucleari.

Sono due i protagonisti principali: Cooper Howard, interpretato da Walton Goggins, un ex-attore cowboy che si trasforma in ghoul a causa delle radiazioni, e Lucy Maclean, interpretata da Ella Purnell, che sfortunatamente vede la sua strada intrecciarsi con quella di Cooper.

Nella serie c’è un particolare momento che ha un significato importante e che vede coinvolti i due protagonisti: la scena del dito. Lucy, tenuta prigioniera dall’essere, tenta di scappare e in un momento di disperazione e di rabbia incontrollata morde la mano destra di Cooper, strappandogli l’indice. Il gesto non passa impunito, perché il ghoul la ripaga tagliandole lo stesso dito.

Qual è il significato della scena del dito in Fallout

Nel giro di pochi secondi Lucy da preda diventa predatrice e questo sanguinoso momento segna una svolta importante per la ragazza: la scena del dito rappresenta la perdita della sua innocenza.

L’evento è un insegnamento per Lucy, la quale si rende conto di cosa dovrà fare e diventare per sopravvivere e impara così che ogni azione ha le sue conseguenze.

Allo stesso modo, anche la decisione del ghoul di ricucirsi il dito usando quello della sua preda invece del proprio ha una spiegazione. Da quel momento in poi, infatti, i due personaggi sono due facce della stessa medaglia e sono sempre più connessi tra loro.

Fallout 2 si farà?

Dopo il successo globale di Fallout, Prime Video ha annunciato il rinnovo della seconda stagione. Non si conosce ancora la data di uscita ma, considerando che le riprese della prima stagione sono durate circa nove mesi, si suppone che i fan debbano pazientare ancora un po’, perché hanno davanti una lunga attesa.