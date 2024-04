In arrivo la fiction su Mike Bongiorno, l'indimenticato conduttore tv: ecco trama e cast

Mike Bongiorno è stato un conduttore televisivo molto amato dagli italiani. I suoi programmi hanno avuto così tanto successo da entrare nell'immaginario collettivo e sono indimenticabili. Il presentatore nel corso della sua carriera ha lavorato sia in Rai sia in Mediaset. Scomparso nel 2009, a Sanremo è stata costruita una statua in suo onore che raffigura il conduttore in una delle sue celebri pose. Tuttavia, è la prima volta che viene annunciato un prodotto cinematografico per celebrare la sua vita: ecco quando esce la fiction dedicata a Mike Bongiorno, qual è la trama e quale il cast.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. In arrivo la fiction su Mike Bongiorno: qual è il cast e quando esce 2. Quanti Telegatti ha vinto Mike Bongiorno? 3. Come si chiamava il programma di Mike Bongiorno? 4. Perché Mike Bongiorno fu allontanato da Mediaset? 5. In che anno è mancato Mike Bongiorno?

In arrivo la fiction su Mike Bongiorno: qual è il cast e quando esce

A dare l'annuncio è stato suo figlio Nicolò in un'intervista a Uno Mattina, programma di Rai Uno. A breve inizieranno le riprese della fiction su Mike Bongiorno a Torino, sua città natale. Il primo ciak è previsto per il 18 aprile. La serie andrà in onda su Rai Uno.

Per quanto riguarda il cast, a interpretare il conduttore da ragazzo è Elia Nuzzolo, protagonista di un'altra serie in uscita, Hanno ucciso l'uomo ragno, mentre negli anni della maturità a interpretarlo c'è Claudio Gioè, attore molto apprezzato per le sue performance in Squadra antimafia e Makari. Ancora nessuna comunicazione, invece, è stata comunicata in merito alla data di uscita.

Quanti Telegatti ha vinto Mike Bongiorno?

Nel corso della sua lunga carriera, Mike Bongiorno ha avuto molti riconoscimenti, tra i quali spiccano 23 Telegatti. Il primo lo ha ricevuto nel 1972, mentre l'ultimo nel 2006.

Come si chiamava il programma di Mike Bongiorno?

Sono molti i programmi condotti da Mike Bongiorno che sono diventati iconici e indimenticabili. Tra questi, merita una menzione speciale il programma Rischiatutto, che è una sorta di precursore degli odierni quiz, in onda dal 1970 al 1973. Ideatori del programma erano Mike Bongiorno e Paolo Limiti, i quali presero ispirazione da Jeopardy!, programma di intrattenimento americano.

Perché Mike Bongiorno fu allontanato da Mediaset?

Nella lunga carriera di Mike Bongiorno c'è stato anche qualche periodo fatto di alti e bassi, come il repentino allontanamento da Mediaset. In un'intervista a Che tempo che fa nel 2009, il presentatore aveva confessato il suo dispiacere per essere stato allontanato senza ricevere nessuna spiegazione dopo aver lavorato in Mediaset per ben 30 anni.

A Bongiorno non fu rinnovato il contratto. La vicenda lo turbò profondamente a tal punto da chiamare Silvio Berlusconi, a capo del gruppo Mediaset, per fare chiarezza sulle motivazioni dietro questa decisione. Tuttavia, il conduttore non ebbe risposta dall'imprenditore, all'epoca impegnato con la sua vita politica. Berlusconi aveva affidato proprio nello stesso anno le redini dell'impero Mediaset a suo figlio Pier Silvio.

In che anno è mancato Mike Bongiorno?

Il presentatore è morto a causa di un infarto l'8 settembre del 2009, mentre era in vacanza a Montecarlo insieme a sua moglie Daniela. Aveva 85 anni.

Nel 2011 alcuni ignoti hanno trafugato la salma dal cimitero di Dagnente, dove era situata. Fu ritrovata soltanto a fine anno, nella periferia di Milano. In quell'occasione la moglie e i figli decisero di cremare la salma.