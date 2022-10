Dopo il successo di LOL - Chi ride è fuori, è in arrivo anche lo spin-off con nuovi comici che spopolano su TikTok. Scopriamo insieme come funziona e chi sono i partecipanti.

Tutti conosciamo Amazon come azienda di commercio elettronico, in grado di spedire qualsiasi tipo di bene di consumo. Infatti sul suo sito possiamo trovare davvero di tutto, ma questa non è l’unica attività legata ad Amazon.

Infatti dal 2006 ha lanciato anche un servizio di video on demand che dal 2018 ha preso il nome di Prime Video, su cui è possibile trovare numerose serie tv esclusive tra cui LOL - Chi ride è fuori, da cui è nato lo spin-off di cui parleremo in questo articolo.

Vediamo dunque cos’è Generazione LOL, qual è il cast e dove vederlo.

Da Prime Video a TikTok: uscita, episodi e format di Generazione LOL

Come già specificato, questo programma è uno spin-off di LOL - Chi ride è fuori, pertanto il format è essenzialmente lo stesso: 7 creator di TikTok devono cercare di far ridere gli altri senza ridere a propria volta, infatti anche una sola risata, per qualsiasi motivo, può costare l’eliminazione.

Questa volta, però, la nuova serie è in uscita solo su TikTok, per esattezza sul profilo di Prime Video Italia, ed è composta da 8 episodi da 7 minuti ciascuno, uno al giorno a partire dalla prima puntata, pubblicata sul social il 23 ottobre 2022. Non è chiaro a che ora esce ogni puntata, ma sappiamo già che la prima è uscita alle 17.00, pertanto è probabile che anche le altre saranno pubblicate verso quest'ora.

I conduttori, infine, sono Lillo Petrolo, che ha partecipato alla prima stagione di LOL - Chi ride è fuori come concorrente e nella seconda stagione come guest star, e Gabriele Vagnato, un creator di TikTok che vanta un seguito di ben 3,8 milioni di followers.

Il cast esclusivo di Generazione LOL: ecco tutti i comici partecipanti

I 7 creator che partecipano al programma sono tutti dotati di centinaia di migliaia, se non milioni, di seguaci, pertanto possiamo considerarli delle vere star di TikTok. Ma conosciamo meglio tutti i membri del cast:

Valentina Barbieri (681 mila followers): è famosa per le sue imitazioni di personaggi famosi, ad esempio Chiara Ferragni o Giorgia Meloni.

Daniele Cabras (3,4 milioni di followers): i suoi video comici rappresentano numerose situazioni della nostra infanzia, soprattutto con la propria madre.

Chaimaa Cherbal (3,5 milioni di followers): ha iniziato con un format sulle interrogazioni ma ora propone diversi contenuti.

Silvia Buratto (730 mila followers): mette spesso in scena situazioni imbarazzanti e figuracce, tra doppi sensi e tante risate.

Kiro Ebra (2,5 milioni di followers): famoso per l’interpretazione di numerosi ruoli, ma in particolare quello della professoressa e della madre.

Ginnasio (218 mila followers): il suo vero nome è Mario Terrone e attualmente è famoso per le sue cover musicali decisamente particolari.

Raffaele Buffoni (401 mila followers): propone video sempre in linea coi trend del momento, facendo uso di lipsync, POV e così via.

Leggi anche: Luca Marinelli sarà Mussolini in una serie tv già cult: quando esce e dove vederla