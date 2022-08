Quanto può costare una serie TV? Amazon Prime ha speso la cifra record di 465 milioni di dollari per "Il Signore degli Anelli: gli anelli del potere". Come mai così tanto? Scoprilo in questo articolo!

Il signore degli anelli: gli anelli del potere, è una tra le serie TV più attese di settembre 2022.

I motivi principali per cui c’è tanta suspence sono due:

Il signore degli anelli, di per sé, ha una fanbase molto solida che non vede l’ora di assaporare nuove avventure tratte dal celebre romanzo di Tolkien

È la serie TV ad oggi più costosa di sempre! Ci si aspettano effetti speciali incredibili!

In questo articolo scoprirai maggiori dettagli sul costo di questa serie, che a confronto la spesa sostenuta per la produzione di altre serie di livello come Stranger Things, Game of Thrones e Breaking Bad, sono spiccioli.

Quanto hanno speso per il signore degli anelli: gli anelli del potere?

La lotta delle piattaforme streaming è sempre più dura. Dopo il periodo della pandemia, il numero di abbonati sembra in calo costante e le idee scarseggiano.

Amazon Prime risponde con il botto, investendo 465 milioni di dollari in una nuova produzione. Sono circa 455 milioni di euro per scrivere e girare la prima stagione della prima serie TV a tema “Signore degli Anelli”.

Innanzitutto, Amazon beffa Netflix accaparrandosi un tema molto interessante che, grazie all’enorme fanbase dei romanzi di Tolkien, assicura già numerosissimi clienti.

Inoltre, non bada a investimenti! Considerato il costo della prima stagione, e le previsioni di arrivare almeno a cinque stagioni, la serie completa raggiunge il costo esorbitante di produzione ben oltre un miliardo di dollari!

Il vantaggio di Amazon sta sicuramente nella garanzia della saga letteraria su cui si basa la sceneggiatura, ma sappiamo tutti che i soldi spesi non garantiscono il risultato.

Sicuramente, per la cinematografia fantasy il budget è importante perché l’interno mondo fantastico, immaginario e ovviamente non reale, costa da mettere in piedi nel migliore dei modi.

Ma probabilmente, parte della cifra potrebbe benissimo essere dovuta dai diritti d’autore che Amazon ha dovuto acquistare per poter sfruttare i personaggi e la storia de “Il Signore degli Anelli”.

L’obiettivo principale di Amazon, però, a parte recuperare gli investimenti per coprire la cifra enorme spesa per la produzione, è sicuramente quello di non deludere i fan. Infatti, questa eventualità è sicuramente la più devastante per la serie che potrebbe non garantire le visualizzazioni sperate.

Serie TV a confronto: ecco quanto sono costate alcune delle più famose

Abbiamo già spoilerato i costi sostenuti per la prima stagione che si aggira intorno al mezzo miliardo di dollari. Un costo medio di 57 milioni di dollari per singolo episodio! Ma perché questa cifra stupisce?

Se la paragoniamo al prezzo pagato per la produzione di altre serie TV molto famose impallidiamo. Ecco qualche numero:

Stranger Things : la prima e la seconda stagione hanno avuto un costo complessivo, rispettivamente di 6 milioni di dollari e 2 milioni di dollari per ciascun episodio. Mentre dalla terza, siamo saliti fino a 12 milioni. Il record, però c’è stato per la quarta stagione in cui alcuni episodi sono arrivati a costare anche 30 milioni di dollari!

: la prima e la seconda stagione hanno avuto un costo complessivo, rispettivamente di 6 milioni di dollari e 2 milioni di dollari per ciascun episodio. Mentre dalla terza, siamo saliti fino a 12 milioni. Il record, però c’è stato per la quarta stagione in cui alcuni episodi sono arrivati a costare anche 30 milioni di dollari! WandaVision e le serie Marvel: di recentissima produzione, la Marvel Cinematic Universe ha investito molto in questo progetto. Ogni serie, ovviamente, ha comportato costi diversi, ma si stima che, mediamente, si sia arrivati a spendere fino a 25 milioni di dollari a episodio;

e le serie Marvel: di recentissima produzione, la Marvel Cinematic Universe ha investito molto in questo progetto. Ogni serie, ovviamente, ha comportato costi diversi, ma si stima che, mediamente, si sia arrivati a spendere fino a 25 milioni di dollari a episodio; The Pacific : grandi Steven Spielberg e Tom Hank, colonne portanti di questa serie TV del 2010 che sicuramente hanno richiesto alto compenso per il proprio lavoro. Ecco che questa mini serie della HBO, per la ricreazione di battaglie ambientate nella seconda guerra mondiale, è arrivata a spendere 20 milioni per alcuni episodi;

: grandi Steven Spielberg e Tom Hank, colonne portanti di questa serie TV del 2010 che sicuramente hanno richiesto alto compenso per il proprio lavoro. Ecco che questa mini serie della HBO, per la ricreazione di battaglie ambientate nella seconda guerra mondiale, è arrivata a spendere 20 milioni per alcuni episodi; Game of Thrones : ben 73 episodi per l’intera saga. Si stima che, per la prima stagione, il costo ad episodio fosse solo di circa 5/6 milioni. Questa cifra è rimasta pressoché invariata per le prime 5 stagioni. Successivamente, cresciuto l’hype, la sesta e la settima, per ogni episodio, mediamente si è speso 10 milioni di dollari. L’ottava, invece ha raggiunto il record (rispetto alle precedenti stagioni) di 15 milioni di dollari a singolo episodio;

: ben 73 episodi per l’intera saga. Si stima che, per la prima stagione, il costo ad episodio fosse solo di circa 5/6 milioni. Questa cifra è rimasta pressoché invariata per le prime 5 stagioni. Successivamente, cresciuto l’hype, la sesta e la settima, per ogni episodio, mediamente si è speso 10 milioni di dollari. L’ottava, invece ha raggiunto il record (rispetto alle precedenti stagioni) di 15 milioni di dollari a singolo episodio; The Crown : grandissimo successo Netflix ambientato all’epoca della regina Elisabetta II, ha comportato notevoli costi per l’ampio cast e la scenografia realistica. Il budget utilizzato mediamente per ogni episodio si stima attorno ai 13 milioni di dollari;

: grandissimo successo Netflix ambientato all’epoca della regina Elisabetta II, ha comportato notevoli costi per l’ampio cast e la scenografia realistica. Il budget utilizzato mediamente per ogni episodio si stima attorno ai 13 milioni di dollari; ER – medici in prima linea : ancora prima dell’avvento delle piattaforme streaming, già si spendeva molto per le serie TV. Uscito negli anni ’90, questo telefilm ha comportato ingenti costi per il cachet degli attori, tra cui George Clooney. Il costo medio a puntata si aggira sui 13 milioni di dollari;

: ancora prima dell’avvento delle piattaforme streaming, già si spendeva molto per le serie TV. Uscito negli anni ’90, questo telefilm ha comportato ingenti costi per il cachet degli attori, tra cui George Clooney. Il costo medio a puntata si aggira sui 13 milioni di dollari; Friends : situazione simile per la celebre sitcom degli anni ’90, caposaldo del genere. La Warner Television, seppur abbia iniziato con costi contenuti, per le ultime stagioni ha dovuto sborsare ingenti capitali per il cast arrivando a spendere 10 milioni di dollari a episodio;

: situazione simile per la celebre sitcom degli anni ’90, caposaldo del genere. La Warner Television, seppur abbia iniziato con costi contenuti, per le ultime stagioni ha dovuto sborsare ingenti capitali per il cast arrivando a spendere 10 milioni di dollari a episodio; The Witcher : rimanendo in tema fantasy, la serie basata sull’omonimo videogioco, ad oggi conta due stagioni ed è in attesa una terza. I costi però sono decisamente bassi rispetto alle precedenti pellicole perché, ogni puntata, si aggira attorno ai 10 milioni di dollari;

: rimanendo in tema fantasy, la serie basata sull’omonimo videogioco, ad oggi conta due stagioni ed è in attesa una terza. I costi però sono decisamente bassi rispetto alle precedenti pellicole perché, ogni puntata, si aggira attorno ai 10 milioni di dollari; Breaking Bad: la meno costosa tra queste in elenco. Parliamo di circa 3 milioni di dollari per ogni singola puntata e, nonostante il budget ridotto (rispetto alle altre serie, ma comunque più alto di molte altre) ha avuto un successo strepitoso.

Cosa aspettarsi dalla nuova serie targata Amazon Prime sul Signore degli Anelli

Innanzitutto, c’è da precisare che gli eventi che verranno raccontati sono precedenti sia a “Lo Hobbit” che a “Il Signore degli Anelli”. Infatti, ciò che Amazon Prime cercherà di raccontare sono le vicende eroiche della Seconda Era nella Terra di Mezzo.

Ovvero parliamo del periodo in cui furono forgiati gli anelli del potere, in cui i regni raggiunsero la gloria e caddero in rovina, in cui gli eroi furono messi alla prova da terribili minacce provenienti dal mondo dell’oscurità.

Ci si aspettano panorami mozza fiato, effetti speciali realistici e dettaglio nei particolari. I costumi, il trucco e le ambientazioni dovrebbero essere, fin ora, il costo maggiore sostenuto da Amazon Prime. Oltre, sicuramente, al compenso per il regista che è il famoso Peter Jackson: regista, produttore e sceneggiatore di fama mondiale che ha già lavorato a “Il Signore degli Anelli” la trilogia e “Lo Hobbit” la trilogia. Oltre ad altri film di successo come District 9, Macchine Mortali, Kink Kong.

Il cast, invece, attualmente non presenta attori di grido. Ma se la serie avrà successo, nelle prossime serie, potrebbero richiedere cachet più alti comportando l’innalzarsi dei costi della serie TV che, già ad oggi, è la più costosa mai realizzata.