Tutti i nodi vengono al pettine: le anticipazioni della terza e ultima puntata di Gloria

Gloria Grandi, stella del cinema ormai in declino, deve rispondere delle conseguenze delle sue azioni e delle sue menzogne. Superati i 4 milioni di telespettatori e raggiunto il 22,7% di share per le prime due puntate, Gloria sarà in grado di cavarsela quando tutti gli inganni verranno a galla? Ecco le anticipazioni.

Sommario:

• Le anticipazioni della terza puntata di Gloria

• Quante puntate ha Gloria su Rai 1?

• Dove vedere Gloria?

Le anticipazioni della terza puntata di Gloria

Sabrina Ferilli ha interpretato un personaggio complesso e a tratti odioso, ma tra location mozzafiato e bugie che si accumulano, Gloria è già diventata un'icona delle fiction di produzione italiana.

L'ultima puntata va in onda martedì 27 febbraio, su Rai 1 in prima serata. Il primo dei due episodi si intitola Promesse non mantenute e ruota attorno al rapporto tra Gloria e il suo ex marito Alex.

Alla luce del loro riavvicinamento, Alex farà nuovamente la proposta di matrimonio all'attrice, nonostante i loro trascorsi non troppo positivi. Fatti i preparativi, poco dopo il tanto atteso "se qualcuno ha qualcosa da dire, parli ora o taccia per sempre", il matrimonio viene interrotto e la verità viene a galla. L'attrice - diva, bugiarda, elegante e a tratti insopportabile - come reagirà?

Anche Lucilla e Gabriele hanno scoperto la verità sul conto di Gloria, tanto che pensano di ricattare l'attrice e il suo agente Manlio con il tentativo di trarne qualche profitto.

Il secondo dei due episodi è intitolato Addio miei cari. Come suggerisce il titolo, Gloria scompare lasciando dietro di sé solo una lettera e lasciando presagire agli altri personaggi un suo possibile suicidio.

In realtà, è solo una messinscena dell'attrice: Gloria vuole denunciare il mondo corrotto dei social e dello spettacolo. Lucilla e Gabriele, però, si mettono sulle sue tracce riuscendo a capire dove si nasconde davvero la diva. Cosa succederà a Gloria?

Quante puntate ha Gloria su Rai 1?

La serie è composta da 3 puntate, suddivise in 2 episodi ciascuna.

Dove vedere Gloria?

La serie è in diretta su Rai 1 in prima serata alle ore 21.30. I tre appuntamenti per vederla sono: lunedì 19 febbraio, lunedì 26 febbraio e martedì 27 febbraio.

Oltre alla diretta su Rai 1, è possibile vedere lo streaming alla stessa ora su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma sono disponibili gli episodi in replica.